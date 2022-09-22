Повестки вручают даже многодетным отцам, не служившим мужчинам разных возрастов и студентам.

В Бурятии начали массово вручать повестки мужчинам, которые не подходят под критерии "частичной" мобилизации.

Об этом рассказала "Дождю" глава фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова.

Жителей Бурятии начали массово отправлять на войну в Украину. Повестки вручают даже многодетным отцам, не служившим мужчинам разных возрастов и студентам.

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"В Бурятии мобилизуют всех - бюджетников и тех, кто в бизнесе. Повестки разносят в том числе учителя. Повестки вручают даже на рабочих местах - одному вручили в банке, где он работает. Когда же он отказался взять повестку, полицейские привлекли понятых", - рассказала Гармажапова.

Призвать попытались также мужчину, у которого пятеро несовершеннолетних детей - об этом "Дождю" рассказала его жена, бурятская журналистка Янина Нимаева. По ее словам, мужу, который не служил и не находится в запасе, "активно пытались" вручить повестку на работе.

По последним подсчетам "Свободной Бурятии", в регионе мобилизовали как минимум три тысячи мужчин. По словам Гармажаповой, уже сутки в организацию поступают сообщения "в режиме нон-стоп": "Это, без преувеличения, тысячи сообщений. Люди спрашивают, как им избежать отправки на войну".

Накануне появились сообщения об огромном потоке выезжающих из Бурятии в Монголию и о больших очередях на границе.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт - до 300 тысяч человек.

Также в России значительно ужесточили наказание за сдачу в плен и дезертирство.

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