Артисты поразили в сети своих поклонников.

Украинская певица Jerry Heil и победители песенного конкурса "Евровидение-2024" Nemo создали совместный трек.

Оказалось, что артисты соединили новую песню Jerry "Virgin Maria" и победную песню швейцарца на международном конкурсе "The Code". Чтобы показать результат своего творческого сотрудничества, они опубликовали видео с исполнением композиции в Instagram.

"Maria Code", - лаконично подписали ролик исполнители, на котором они поют и играют на фортепиано.

Реакция поклонников

Подписчики артистов сразу начали активно комментировать видео и засыпали их комплиментами.

"Вы, словно родственные души"

"Словно птицы поют, и никого не замечают, только их пение разносится на много километров вокруг, и вонзается в душу каждого, кто слышит"

"До чего же красиво вы поете, сложно передать те мурашки, которые прогнались по мне во время этого видео"

"Никакому дуэту так не радовалась, как этому"

"Просто невероятно"

"Вы двое излучаете одинаковую энергию и очень хорошо подходите в музыкальном плане".

Будет ли полная версия трека или, возможно, совместный клип - пока неизвестно.

Напомним, ранее победители "Евровидения-2024" выступят в Украине во время войны.

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