Украинская певица Jerry Heil и победители песенного конкурса "Евровидение-2024" Nemo создали совместный трек.
Оказалось, что артисты соединили новую песню Jerry "Virgin Maria" и победную песню швейцарца на международном конкурсе "The Code". Чтобы показать результат своего творческого сотрудничества, они опубликовали видео с исполнением композиции в Instagram.
"Maria Code", - лаконично подписали ролик исполнители, на котором они поют и играют на фортепиано.
Реакция поклонников
Подписчики артистов сразу начали активно комментировать видео и засыпали их комплиментами.
- "Вы, словно родственные души"
- "Словно птицы поют, и никого не замечают, только их пение разносится на много километров вокруг, и вонзается в душу каждого, кто слышит"
- "До чего же красиво вы поете, сложно передать те мурашки, которые прогнались по мне во время этого видео"
- "Никакому дуэту так не радовалась, как этому"
- "Просто невероятно"
- "Вы двое излучаете одинаковую энергию и очень хорошо подходите в музыкальном плане".
Будет ли полная версия трека или, возможно, совместный клип - пока неизвестно.
Напомним, ранее победители "Евровидения-2024" выступят в Украине во время войны.