В частности Скотти Килмер советует не оставлять никогда ключи внутри авто.

Один из самых известных механиков на Youtube Скотти Килмер поделился необычным советом, который может помочь усложнить угон автомобиля. Известно, что многие семьи собираются на летние каникулы, поэтому водители будут оставлять свои автомобили без присмотра, что повышает риск их угона, пишет Express.

Скотти предположил, что удаление небольшого компонента сделает машину невозможной для запуска.

"Если вы оставляете машину на некоторое время, откройте блок предохранителей и вытащите электронное реле впрыска топлива. Теперь машина не заведется, и не так много воров возьмут с собой реле впрыска топлива для вашего автомобиля, когда будут угонять машины", - посоветовал эксперт. Видео дня

Отмечается, что реле впрыска топлива, которое находится в блоке предохранителей, что обычно находится либо под капотом, либо в скрытой части приборной панели, обеспечивает дополнительное питание компонента, давая достаточное количество топлива попадать в камеры сгорания двигателя.

Поэтому если забрать реле, которое просто подключается к блоку предохранителей, то топливные форсунки не будут иметь достаточной мощности, а следовательно, бензина или дизельного топлива, чтобы запустить двигатель. Это означает, что злоумышленники не смогут угнать автомобиль.

Несмотря на то, что это эффективный метод предотвращения запуска автомобиля, водители должны быть очень внимательными, чтобы убедиться, что они отсоединили правильное реле и хранить его в безопасном месте, чтобы избежать необходимости покупать замену.

Кроме того, Скотти советует водителям никогда не одалживать ключи от автомобиля другим людям на длительное время, а также никогда не оставлять автомобиль без присмотра.

"Не позволяйте никому иметь ваши ключи в течение длительного времени, и это включает в себя парковку с парковщиком. Они могут сделать его копию, а затем угнать вашу машину. И когда вы выходите из машины, не оставляйте ключи в ней. В Соединённых Штатах очень много автомобилей угоняют у людей, которые просто оставили ключи в машине", - предупредил эксперт.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее эксперт назвал три подержанных автомобиля, которые должны вырасти в цене из-за того, что они становятся коллекционными. В частности речь идет о Renault Clio V6 Renaultsport, Subaru Impreza P1 и Alfa-Romeo 4C.

Также Скотти Килмер назвал надежное подержанное авто, которое прослужит много лет. В частности он рассмотрел Toyota RAV4 2015 года выпуска и отметил, что у них очень умная система полного привода, которая еще ни разу не выходила из строя.

Вас также могут заинтересовать новости: