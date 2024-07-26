По словам главы европейской дипломатии, поддержка Пекином войны РФ против Украины негативно влияет на отношения между ЕС и Китаем.

Китай должен использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить войну в Украине. С таким заявлением во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И выступил высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель, сообщается на сайте Европейской службы внешних дел.

Отмечается, что стороны обсудили отношения между ЕС и Китаем. Зоркрема, Боррель выразил обеспокоенность относительно поддержки Китаем "захватнической войны России против Украины, которая негативно влияет на отношения между ЕС и Китаем".

"Он выразил обеспокоенность тем, что экспорт Китаем большого количества товаров и предметов двойного назначения является поддержкой России в наращивании военной техники и призвал Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы способствовать прекращению войны. Он попросил Китай поддержать мирный процесс в Украине", - говорится в сообщении. Видео дня

Отношения Китая с Западом - последние новости

Накануне США ввели санкции против Китая из-за помощи Северной Корее в производстве ракет. Администрация президента США Джо Байдена обвиняет Пхеньян в поставках баллистических ракет в РФ для использования в войне против Украины.

Также УНИАН сообщал, что президент Чехии Петр Павел заявил, что без России и Китая мирных переговоров по войне в Украине не будет. По его словам, Китай должен взять на себя больше ответственности за мирное обустройство мира на основе правил, а не на основе того, у кого большая армия или экономическая мощь.

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