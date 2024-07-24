Компания, похоже, готовится покорить новый для себя рынок, который насыщен предложениями других компаний.

Apple работает над своим первым складным смартфоном. Корейские источники рассказали, каким именно американская компания видит будущую раскладушку и когда она появится на рынке.

Сообщается, что в последние месяцы Apple обращается к поставщикам из Азии с заказом на детали для складываемого смартфона. Устройство должно появиться на рынке уже в 2026 году, к тому моменту Apple приготовит улучшения в камере и добавит переменную диафрагму.

Известно, что первый складной iPhone будет будет походить на Samsung Galaxy Z Flip, то есть иметь форм-фактор "раскладушки". Такой дизайн, пишет источник, является более практичным и удобным для пользователей, чем форм-фактор "книжки", используемый в Galaxy Fold и предложениях других компаний.

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В ранних сообщениях говорилось, что складной iPhone получит экран, который будет "лечить" сам себя. Вместе с тем Apple по-прежнему пытается избавиться от складки, которая появляется при раскладывании смартфона.

Apple остается единственным IT-гигантов, в ассортименте которого все еще нет складного девайса. По слухам, первым складным "яблочным" девайсом станет 20-дюймовый MacBook, который выйдет уже в конце 2025 года. Он должен заложить основу новой категории "яблочных" гаджетов: в сложенном виде – обычный лаптоп, а в разложенном и с подключенными аксессуарами – моноблок.

Что касается новых iPhone 16, то их покажут уже в сентябре. Ранее инсайдер раскрыл все характеристики и цены iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

А на весну 2025 года Apple запланировала выпуск iPhone SE. Бюджетный айфон будет похож на iPhone 16, то есть получит 6,1-дюймовый экран, а ценник сохранится на уровне дешевле $500.

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