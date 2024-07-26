Оно намного больше, чем озеро Ниос или озеро Монун, и простирается на 90 километров в длину, 50 километров в ширину и достигает глубины 475 метров.

Озеро Киву - гигантский водоем, который настолько насыщен углекислым газом и метаном на глубине, что может взорваться без предупреждения.

Два других озера в Африке имеют схожую смертоносную химию - озера Ниос и Монун в Камеруне - оба из которых взорвались за последние 40 лет, убив в общей сложности около 1800 человек и тысячи животных, пишет Livescience.

Озеро Киву - одно из Великих африканских озер, расположенных на границе тектонических плит, называемой Восточно-Африканским разломом. В разломе Сомалийская тектоническая плита дрейфует на восток и в сторону от остальной части континента на Нубийской плите. Это движение приводит к вулканической и сейсмической активности в регионе, что, в свою очередь, выводит газы из глубин земной коры на поверхность - и в глубины озера Киву.

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Оно намного больше, чем озеро Ниос или озеро Монун, и простирается на 90 километров в длину, 50 километров в ширину и достигает глубины 475 метров. Озеро имеет необычную слоистую структуру, только верхние 60 метров воды регулярно перемешиваются, а нижние слои остаются застойными, сказал Сергей Кацев, профессор физической и геохимической лимнологии в Университете Миннесоты в Дулуте. Это строгое разделение означает, что CO2 и метан, всплывающие со дна озера, попадают в ловушку и накапливаются в нижнем слое, глубиной 260 метров и ниже, сказал он. Примерно 300 кубических километров CO2 и 14 кубических 60 кубических километров метана находятся на дне озера Киву, которое также пронизано сероводородом из глубин земной коры.

И этот токсичный коктейль может вскоре взорваться по всему окружающему густонаселенному региону, сказал Кацев.

Взрыв высвободит огромное облако газа, которое будет висеть над озером в течение нескольких дней или недель и в конечном итоге рассеется в атмосфере, сказал Филип Моркель, инженер и основатель Hydragas Energy, компании из Канады, которая планирует извлекать метан из озера Киву для производства электроэнергии.

"Когда озеро достигнет 100% насыщения [в нижнем слое] - а сейчас оно где-то более 60% - оно спонтанно извергнется", - сказал Моркель.

В этот момент, сказал он, озеро может высвободить эквивалент 5% годовых мировых выбросов парниковых газов за один день. Число погибших от такого взрыва будет ошеломляющим. Около 2 миллионов человек живут на берегах озера Киву, и "если бы кто-то оказался в этом облаке, то его бы убило за минуту", - сказал Моркель.

В то время как ученые могут отслеживать, сколько газа находится в озере, и тем самым оценивать риск взрыва, другие, менее предсказуемые факторы также могут спровоцировать катастрофу. Например, землетрясение или внезапное вторжение лавы может встряхнуть слои озера и вызвать извержение, сказал Кацев.

Риск также может исходить от продолжающихся усилий по откачке метана из озера, сказал Кацев. Добыча метана началась на руандийской стороне в 2016 году с целью снижения угрозы взрыва, а также поставки энергии для питания электросети страны. Но некоторые эксперты предупреждают, что, нарушив структуру озера, операция может спровоцировать тот самый взрыв, который она пытается предотвратить.

Добывающие компании откачивают воду из нижнего слоя, удаляют метан и возвращают дегазированную воду в верхний слой.

"Это компромисс между безопасностью и коммерческой эксплуатацией в долгосрочной перспективе. Вода создает шлейф, когда она опускается вниз, что повышает риск взрыва", - сказал Кацев.

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Ученые из Великобритании и Швеции нанесли на карту микроконтинент, используя данные гравитации и сейсмических отражений, чтобы создать тектоническую реконструкцию региона. Однако даже после этого осталось несколько загадок.

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