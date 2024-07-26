Однопартийцы Трампа обеспокоены внешнеполитическими позициями Джея Ди Венса, отсутствием опыта и неспособностью расширить республиканскую коалицию.

Некоторые республиканцы в Палате представителей Корнгресса США критикуют избрание бывшим президентом Дональдом Трампом сенатора Джея Ди Вэнса на должность вице-президента, предупреждая, что этот выбор не поможет - а может навредить - шансам партии на победу в ноябре. Об этом пишет The Hill.

Издание отмечает, что республиканцы выражают обеспокоенность относительно внешнеполитических позиций Вэнса, отсутствия опыта и неспособности расширить республиканскую коалицию за пределы базы Трампа.

"Бесспорно, в Палате представителей Республиканской партии есть много сторонников Вэнса, особенно жесткие консерваторы, ... которые предпочитают популистскую точку зрения "Америка на первом месте", которую поддерживает кандидат в вице-президенты. И кампания Трампа решительно защищает этот выбор", - пишет издание. Видео дня

В то же время законодатели-ветераны, умеренные и консерваторы в стиле Рейгана, которые поддерживают мощную внешнюю политику, сказали, что гораздо больше их коллег сомневаются относительно Вэнса.

"Он был худшим выбором из всех вариантов. Это было настолько плохо, что я даже не думал, что это возможно. Антиукраинец, по большей части популист. Он ничего не добавляет к победе Трампа. Он заряжает энергией тех же людей, которые любят Трампа", - сказал один из собеседников издания из Республиканской партии.

Другой отметил, что "если бы вы спросили многих людей в этом здании, 9 из 10 с нашей стороны сказали бы, что это неправильный выбор, он единственный человек, который может нанести серьезный вред".

Третий республиканец в Палате представителей сказал, что "существуют серьезные разногласия" по Вэнсу, и если Трамп не победит демократку Камалу Харрис в ноябре, виной тому будет выбор Трампа на должность вице-президента.

Выборы в США: последние новости

Накануне Камала Харрис официально заявила, что будет баллотироваться на пост президента США. Предвыборное видео вице-президента США сосредоточено на призыве к "свободе". Также в нем акцентируется на юридических проблемах экс-президента страны Дональда Трампа.

Также УНИАН писал, что Россия опасается неожиданностей на выборах в США и Франции. По данным The Washington Post, на Камалу Харрис, которую россияне почти не знают, смотрят с особой тревогой.

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