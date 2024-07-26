В военкомате в Одесской области мужчина отрубил себе палец топором

Вероятно, потенциальный призывник таким образом решил избежать медкомиссии.

В Одесской области в военкомате мужчина отрубил себе палец пожарным топором, чтобы избежать прохождения военно-лечебной комиссии.

Об этом чрезвычайном происшествии сообщили местные Телеграмм-каналы. Говорится, что 25 июля в Белгород-Днестровском ТЦК и СП мужчина, которого туда доставили, нанес себе травму.

"Вчера в Белгород-Днестровском военкомате задержанный 42-летний мужчина схватил пожарный топор и отрубил себе два пальца на правой руке, чтобы не проходить медкомиссию. Пострадавшего немедленно госпитализировали", - говорится в сообщении. Видео дня

Источник в правоохранительных органах подтвердил УНИАН факт происшествия.

"Такой инцидент, действительно, произошел в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки Белгород-Днестровского района. Пострадавшего доставили в больницу", - сказал правоохранитель. При этом он добавил, что, по его данным, мужчина призывного возраста отрубил себе один палец.

По словам источника, неизвестно, открыто ли уголовное производство, потому что речь идет о "самокалечении".

При каких обстоятельствах это произошло, пока неизвестно. В Одесском областном ТЦК и СП событие пока не комментируют.

Другие инциденты с ТЦК

Как сообщал УНИАН, 24 июля в Одессе водитель легковушки в ответ на требование предоставить документы набрал скорость и "прокатил" сотрудника ТЦК и СП на капоте. В частности, в соцсетях начали тиражировать видео, которое сделано из салона указанной машины. Зафиксировано, что во время движения легковушки на капоте находится человек в военной форме, который пытается удержаться на транспортном средстве. Слышно, как происходящее комментируют люди, находящиеся в салоне. В частности, женский и мужской голоса: "Ты, что - больной! Машину ломаешь!", "Вы представляете, залез на машину. Ломает все на машине, а никуда не идет", "Дворники сломал!", "Позор!" и тому подобное.

После того, как машину догнал транспортное средство с другими военными, гражданская машина остановилась.

В Одесском областном ТЦК и СП заявили, что на улице совместная группа оповещения военнослужащих территориального центра комплектования и полиции попросила водителя автомобиля предоставить документы, подтверждающие личность и военно-учетные документы. Однако водитель авто продолжил движение, в результате чего нанес травмы военнослужащему, который после боевых ранений на фронте проходит службу в ТЦК и СП. Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки считает такое отношение к защитникам, которые потеряли здоровье на передовой, недопустимым.

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