Страны "Большой семерки" (G7) могут согласовать условия предоставления Украине кредита на 50 млрд долларов с прибыли от замороженных активов РФ уже к октябрю.

Йеллен заявила Reuters на полях встречи финансовых лидеров G20 в Бразилии, что переговоры о предоставлении кредита были конструктивными, в том числе по требованиям США о заверениях, что активы останутся замороженными в течение более длительного периода времени.

"У нас здесь были конструктивные разговоры. И мы тесно сотрудничаем, чтобы попытаться продвинуть это вперед. Я думаю, что все выглядит хорошо с точки зрения достижения точки, где мы сможем это сделать, вероятно, к октябрю", - сказала Йеллен.

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Кредит в размере 50 миллиардов долларов, согласованный в принципе лидерами G7 в июне, будет обслуживаться за счет поступлений, полученных от активов российского центрального банка в размере около 300 миллиардов долларов, замороженных на Западе после вторжения Москвы в Украину в начале 2022 года.

Хотя среди стран G7 нет единодушной поддержки полной конфискации капитала в размере 300 миллиардов долларов, блок согласен, что юридически возможно выкачивать прибыль, которую генерируют активы.

Но Йеллен заявила, что США давят на Европу, требуя гарантий того, что активы будут оставаться замороженными в течение длительного периода времени - достаточно долгого, чтобы гарантировать, что доходы от активов смогут погасить кредит до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение, которое сохранит суверенитет Украины и компенсирует ей ущерб, нанесенный вторжением России.

Данные по занятости в США, которые должны быть опубликованы в пятницу, дадут им возможность оценить, продолжались ли постепенные признаки замедления в июле.

Она сказала, что часть этой потребности в определенности связана с расчетами "скоринга" бюджета США.

"Нам нужны гарантии, которые ясно показывают, что американские налогоплательщики не будут на крючке, чтобы выплачивать эти кредиты. И мы хотим убедиться, что бюджетные оценщики удовлетворены тем, что эти активы будут источником погашения этих кредитов".

Если бы стоимость кредита учитывалась в бюджете США, администрации Байдена-Харрис пришлось бы получить одобрение Конгресса, что может быть сложно, учитывая прошлые разногласия по поводу финансирования Украины и политики в предвыборный год. Суммы, которые страны G7 внесут в кредит, еще не определены.

Большая часть замороженных денег, около 210 млрд евро (228 млрд долларов США), находится в Европе. Около 10 млрд долларов США находятся в Соединенных Штатах, 10 млрд долларов США в Великобритании и около 30 млрд долларов США в Японии.

Это означает, что основная часть денег для обслуживания кредита будет поступать из активов, замороженных ЕС, который возобновляет свое решение о санкциях против России, включая заморозку активов, каждые шесть месяцев.

Чиновники США говорят, что это повышает риски для стабильности доходов, делая их уязвимыми к разногласиям между 27 правительствами ЕС.