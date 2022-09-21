В Минобороны РФ говорят, что что мобилизация в РФ затронет 1,1% от общего мобилизационного ресурса.

В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин в своем обращении заявил о частичной мобилизации. Данные по мобилизационным мерам в стране-агрессоре уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он заявил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов.

По словам Шойгу, частичная мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Он добавил, что мобилизация в РФ затронет 1,1% от общего мобилизационного ресурса.

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Также в Минбороны России уверяют, что тех, кто уже служит по призыву, не отправят на войну в Украину. И добавляют, что студенты призыву в рамках частичной мобилизации не подлежат.

Как сообщил Путин в своем обращении, в РФ с 21 сентября 2021 года объявляется частичная мобилизация. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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