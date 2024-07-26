'Ничего я с ней не делал': подозреваемый в убийстве Фарион сделал первые заявления (видео)

Зинченко утверждает, что виновным в совершении преступления, которое ему инкриминируют, себя не признает.

Подозреваемый в убийстве общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион Вячеслав Зинченко не признает своей вины в преступлении, которое ему инкриминируют. Об этом подозреваемый заявил после судебного заседания по избранию меры пресечения, передает РБК-Украина.

На вопрос, что он делал во Львове в день убийства Фарион, Зинченко пытался убеждать, что в городе "есть более интересные города", но Львов оказался для него "скучным".

Подозреваемый также заявил, что любит изучать психологию. Отвечая на вопрос, как он относится к убитой Ирине Фарион, Зинченко ответил: "Не знаю". Также он утверждает, что "ничего не делал" с языковедом.

В этот момент разговора парень раздраженно призвал журналистов задавать "более интересные вопросы".

"Ничего я с ней не делал. Это не я. Все", - заявил Зинченко, не сдерживая раздражения.

При этом парень отказался комментировать свое отношение к неонацистским движениям, поскольку он якобы "не готов публично высказывать свои мысли по этому вопросу".

Отдельно журналисты попросили подозреваемого Зинченко прокомментировать, каково его отношение к России.

"Я отношусь не к России, как к отдельному государству, потому что я историей России интересовался очень поверхностно. Я могу прокомментировать, как я отношусь к Путину (российскому диктатору Владимиру Путину - УНИАН), ко всему режиму. Отношусь к нему максимально негативно. Ничего общего с ним иметь не хочу, не имел и не собираюсь иметь", - ответил подозреваемый.

На ряд вопросов о деталях дела, в частности посылку с вещами, которую он отправил себе из Днепра во Львов, о бронировании жилья через номер матери, Зинченко максимально избегал конкретики.

По словам подозреваемого, с родителями после преступления он практически не общался. Свою реакцию на эмоциональные вопросы дочери Фарион в зале суда Зинченко считает нормальной, в том числе и то, что показывал ей язык.

"Я считаю, что я никого не убивал. С Фарион я ничего не делал. На этом мои комментарии о Фарион закончены", - заявил он.

Также парень подтвердил, что он "заказывал похожие очки и панамку, которые изображены на фото подозреваемого".

Убийство Ирины Фарион - детали

19 июля во Львове стреляли в языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего юноши, который может быть причастен к убийству языковеда.

По данным следствия, парень находился во Львове 10 дней, в течение которых сменил три места жительства. Во время съема жилья и слежки за Фарион маскировался, переодевался. В день убийства, когда языковед ожидала такси, нападающий подошел к ней на расстояние не более 2-х метров. Однако сам момент убийства не попал на камеры наблюдения. Оружие, из которого, вероятно, стрелял задержанный до сих пор не нашли.

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Также правоохранители проверяют его причастность к неонацистскому движению, центр которого расположен в РФ, его связи на территории Украины и мотивы совершения этого преступления.

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