Исследования показывают, что кофе существенно влияет на усвоение некоторых препаратов.

Большинство людей начинают день с чашки кофе, но некоторым также употребляют лекарства. Однако исследования показывают, что кофе существенно влияет на поглощение, распределение, метаболизм и экскрецию многих препаратов, пишет Health.

Отмечается, что люди, которые принимают определенные лекарства, могут получить пользу, изменив время употребления утренней чашки кофе:

Лекарства для щитовидной железы

Гипотиреоз указывает на то, что щитовидная железа (железа в форме бабочки на передней части шеи) не производит достаточно гормона. Это может послужить причиной увеличения веса, сухой кожи, боли в суставах и выпадения волос. Многим пациентам в таких случаях назначают тироксин или другие лекарства, чтобы помочь сбалансировать гормоны. Исследования показывают, что употребление кофе одновременно с приемом таких лекарств может уменьшить их пользу.

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Лекарства от простуды или аллергии

Лекарства от простуды или аллергии употребляются миллионами людей, и они часто содержат стимуляторы центральной нервной системы, такие как псевдоэфедрин. Кофе также является стимулятором, поэтому запивая лекарство от аллергии кофе, вы можете усилить такие симптомы, как беспокойство и бессонница.

Лекарство от диабета

Если вы смешиваете кофе с сахаром или молоком, это может привести к скачку уровня сахара в крови и повлиять на эффективность действия лекарств от диабета. Кроме того, исследования показывают, что кофеин может ухудшить симптомы у людей с диабетом. Употребление любых продуктов, содержащих кофеин, может повысить уровень инсулина и сахара в крови.

Лекарство от болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера в основном поражает людей старше 65 лет. Это расстройство мозга, которое приводит к потере когнитивных функций, что затрудняет мышление, запоминание или выполнение ежедневных задач. Кофеин влияет на лекарства от Альцгеймера, он укрепляет гематоэнцефалический барьер и может уменьшить количество препарата, попадающего в мозг.

Лекарства от астмы

Астма – это хроническое заболевание, которое поражает легкие, вызывая воспаление и раздражение дыхательных путей. Оно приводит к затруднению дыхания, кашлю и хрипам. Многие люди с астмой принимают бронходилататоры, такие как аминофиллин или теофиллин. Бронходилататоры действуют, расслабляя дыхательные пути, облегчая дыхание, но они имеют побочные эффекты, такие как головная боль, беспокойство, боль в животе и раздражительность. Употребление кофе или других напитков с высоким содержанием кофеина может увеличить риск этих побочных эффектов.

Лекарства от остеопороза

Остеопороз делает кости тонкими и хрупкими, что повышает риск переломов костей. Такие препараты, как ризедронат или ибандронат, предотвращают и лечат остеопороз. Их нельзя принимать одновременно с кофе, поскольку это снижает эффективность препарата. Рекомендуется принимать это лекарство перед едой или питьем и запивать таблетку простой водой.

Антидепрессанты

Это лекарства, которые чаще всего назначают взрослым в возрасте 20-30 лет, и их использование резко возросло за последние несколько десятилетий. Они могут помочь справиться с депрессией, расстройством настроения, которое влияет на самочувствие и функционирование.

Антипсихотическая медицина

Антипсихотические лекарства полезны людям с шизофренией, манией, большим депрессивным расстройством и другими проблемами психического здоровья. Лекарства, которые лечат психоз, включают фенотиазин, клозапин, галоперидол и оланзапин. Кофе может заставить тело усваивать меньше этих лекарств. Исследования показывают, что многие из этих лекарств метаболизируются или расщепляются организмом по-разному после употребления кофе.

Стабилизация артериального давления

Гипертония повышает риск сердечных заболеваний и инсульта. Многие люди принимают лекарства от повышенного артериального давления. Это означает, что сердцу не нужно работать так тяжело, чтобы перекачивать кровь. Однако употребление кофе одновременно с приемом лекарств от артериального давления может привести к тому, что организм усваивает меньше лекарств, поэтому вы можете не получить полной пользы от лекарств.

Мелатонин

Мелатонин – это естественный гормон, который вырабатывает тело. Он помогает чувствовать сонливость ночью. Гормон запускается во время захода солнца, сигнализируя мозгу, что время отдохнуть. Мелатонин также продается без рецепта в форме добавки и используется как средство для сна. Кофе действует наоборот как стимулятор. Кофеин в кофе выполняет прямо противоположную работу мелатонина. Это может затруднить засыпание.

Интересности

Диетологи Роксана Эхсани и Бонни Тауб-Дикс назвала десять продуктов с высоким содержанием клетчатки. Отмечается, что клетчатка является важным питательным веществом, Одним из самых популярных продуктов, который известен своим высоким содержанием клетчатки, является овсянка.

Диетолог Джанин Боуринг порекомендовала, какие фрукты и ягоды следует исключить из рациона (или ограничить их употребление), если вы пытаетесь похудеть. В основном – из-за высокого содержания сахара в них.

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