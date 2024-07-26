Юморист прокомментировал новости страны-агрессорки.

Известный украинский юморист, звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый заметил, что после тяжелого ранения на фронте, пропагандистские СМИ начали писать ложь о нем. Комик отреагировал на упреки и высмеял российские медиа.

Несмотря на осколочное ранение в голову и сложную реабилитацию, артист не теряет позитива. Даже к новостям о его здоровье он подошел с юмором. С момента ранения прошло уже 3 месяца, однако российские журналисты не устают врать о состоянии здоровья Розового.

Они пишут о том, что юморист якобы не может самостоятельно передвигаться, питаться, разговаривать, а его соцсети, мол, ведет жена Ольга. Виктор не стал молчал и решил доказать горе-пропагандистам, что он выздоравливает.

Юморист в своем привычном стиле записал ироничное видео с возлюбленной, которое опубликовал в Instagram. В ролике знаменитость с юмором "подтверждает", что он якобы совсем не может говорить и передвигаться.

"Все то, что пишут обо мне россияне - чистая правда. Значит, все мои соцсети сейчас ведет моя жена, потому что я после ранения не то, что разговаривать не могу, а просто камеру на телефоне не могу включить, кнопку на телефоне удерживать не получается самостоятельно. Спасибо, что помогаешь мне", - иронично сказал Розовый.

Что известно о службе и ранении Розового

Комик стал на защиту страны с первых дней полномасштабного вторжения. До тяжелого ранения военный служил в рядах Третьей отдельной штурмовой бригады. В марте этого года во время выполнения боевого задания на фронте он получил осколочное ранение в голову.

К счастью, рядом с ним в сложный момент оказались побратимы из 2-й роты противотанкового батальона. Защитники оказали ему первую медицинскую помощь и, по сути, спасли жизнь. Позже Виктора доставили в больницу, где он пережил сложную операцию и две недели интенсивной терапии. Сейчас юморист проходит реабилитацию.

Напомним, ранее Виктор Розовый впервые показал голову после ранения на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: