Появилось первое официальное сообщение о гибели мобилизованных.

На войне, развязанной Россией против Украины, погибли мужчины, мобилизованные из Челябинской области. Они стали первыми "мобиками", смерть которых подвердила РФ.

Как сообщила пресс-служба губернатора Алексея Текслера, погибли 5 уроженцев области, все они были призваны через военкомат города Коркино.

"К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования", – сообщает пресс-служба губернатора.

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Семьям погибших обещают дополнительные выплаты в размере 1 млн рублей, психологическую и любую другую помощь.

Мобилизованные россияне на фронте – что стоит знать

Как сообщают СМИ, безвозвратные потери России в Украине приближаются к отметке в 100 тысяч человек. Враг пытается скрывать потери и вести боевые действия, восполняя потеринехватку личного состава всеми возможными способами.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек. В СМИ появлялась информация о намерении привлечь 1-1,2 миллиона человек.

Вскоре повестки начали раздавать и тем, кто не подходит под мобилизацию. Об этом не молчали даже российские пропагандисты. Президент РФ Владимир Путин очень быстро признал проблемы с объявленной на территории России "частичной" мобилизации.

После объявления мобилизации из России массово начали выезжать мужчины призывного возраста. До 4 октября, по информации источников Forbes, от 600-700 тысяч до почти миллиона россиян выехали из России.

В начале октября в СБУ сообщили, что оккупанты уже перебрасывают первых мобилизованных и среди них есть первые погибшие.

Разведка сообщала, что мобилизованным не хватает военной формы, спальных мест и уборных. Также известно, что они не получают должной подготовки перед отправкой на фронт.

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