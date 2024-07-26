По словам премьер-министра страны, "чтобы их сбить, мы должны обстрелять территорию Украины".

Румыния не имеет возможности сбивать беспилотники на территории Украины. Об этом заявил премьер-министр этой страны Марчел Чолаку, сообщает digi24.ro.

По его словам, "чтобы их сбить, мы должны обстрелять территорию Украины, и я думаю, что это пока не разрешено, я не слышал о каком-то решении по этому поводу".

"Это мониторинг, и вы видели, что обычно эти беспилотники попадают под удары украинской артиллерии и сразу падают на берег Дуная. Опасности для румын в этом районе пока нет. ... Это было только один раз, как вы хорошо знаете, были приняты меры, чтобы этого больше не повторилось. Мы создали новую систему радаров", - заявил сказал Чолаку. Видео дня

В то же время он подчеркнул, что оборонная промышленность Румынии вошла в новую динамику.

"Я рад, что ОПК впервые работает в четыре смены. Также будет заем от Соединенных Штатов в размере 2 миллиардов, направленный на оборонную промышленность, сферу, которую мы медленно покрываем. Вещи действительно вошли в определенную динамику", - резюмировал Чолаку.

Обломки дрона на территории Румынии: что известно

Напомним, после российской атаки беспилотников на Украину румынские СМИ сообщили, что на территории страны обнаружили обломки "шахеда".

Впоследствии официальные власти Румынии подтвердили падение обломков и вызвали в министерство иностранных дел российского представителя.

В свою очередь НАТО осудило нападение со стороны России, однако там заявили, что не считают это преднамеренным нападением на члена Альянса.

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