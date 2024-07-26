Курс гривни к евро установлен на уровне 44,63 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,10 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также немного выросла в цене. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 44,63 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 5 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,06/41,08 грн/долл., евро – 44,57/44,58 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар снизился на 8 копеек и составляет 41,50 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,40 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 12 копеек и составляет 45,15 грн/евро (курс продажи – 44,95 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 26 июля, снизился на 8 копеек и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 45,20 грн за евро.

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