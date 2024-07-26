Последнее, чего Трамп хочет на втором сроке - это провал во внешней политике.

Эксперты утверждают, что в случае переизбрания экс-глава США Дональд Трамп прекратит помощь Украине, отдаст ее территорию и будет договариваться с правителем РФ Владимиром Путиным, чтобы навязать позорный "мир" стране.

Как пишет The Wall Street Journal, сейчас есть много доказательств того, что ситуация противоположная, ведь именно Трамп в 2017 году отменил эмбарго на поставки оружия Украине. Полученные Javelin помогли спасти Киев в первые дни российского вторжения.

"Слабость администрации Байдена оставила Украину там, где она есть сегодня: два года полномасштабной войны, с разрушенными городами, сотнями тысяч убитых и миллионами беженцев, и без средств для победы. Белый дом не имеет стратегии победы, и американцы справедливо обеспокоены. Тогда как господин Байден наткнулся на войну из-за слабости, господин Трамп может восстановить мир благодаря силе", - пишет издание.

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План окончания войны в Украине

Журналисты предположили, каким может быть успешный план поддержки Украины. Во-первых нужно раскрыть энергетический потенциал Штатов - это не только положительно повлияет на экономику самой страны, но и снизит цены и сократит бюджет РФ на войну.

Также нужно восстановить связи с Саудовской Аравией, Израилем и сотрудничать против Ирана. Это стабилизирует Ближний Восток, облегчит кризис в Газе и создаст возможность для Саудовской Аравии присоединиться к США в вытеснении России с глобальных энергетических рынков. Следующие шаги могут выглядеть так:

Ввести реальные санкции против России. Министерство финансов сейчас освобождает российские банки от санкций США, если их операции связаны с производством энергии - важнейшим источником дохода для военной машины Кремля.

Увеличить оборонную промышленность Америки, чтобы показать России и Китаю, что они не могут конкурировать с обороноспособностью США. Экономика России меньше экономики Техаса.

Возродить НАТО - обязать европейцев платить свою справедливую долю и поднять планку расходов до 3% ВВП стран-членов.

Создать для Украины программу "ленд-лиза" на 500 миллиардов долларов. Вместо того, чтобы обременять налогоплательщиков США дополнительными счетами, пусть Украина одолжит столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие и победить Россию. Так Штаты помогали Британии во Второй мировой войне до Перл-Харбора.

Снять все ограничения на тип оружия, которое Украина может получить и использовать. Это восстановит позицию силы, что даст Путину понять - война должна закончиться. Он столкнется с ростом расходов и не будет иметь никаких шансов на дальнейшую прибыль.

По мнению журналистов, эти шаги позволили бы Трампу требовать немедленного прекращения войны. Украина смогла бы нарастить значительные силы обороны и Россия никогда не смогла бы на нее больше напасть.

"Никто не признает российской оккупации и заявленной аннексии любых украинских территорий - так же, как мы никогда не признавали советскую инкорпорацию балтийских государств и не признавали Восточной Германии до 1974 года. Крым демилитаризован. Украина восстанавливается за счет репараций из замороженных резервов центрального банка России, а не из долларов налогоплательщиков США", - продолжает WSJ вероятный сценарий.

Далее Украине нужно как можно быстрее присоединится к НАТО, чтобы все европейские союзники взяли на себя бремя ее защиты. Должен быть создан фонд на 100 миллиардов долларов для вооружения Украины, в котором доля США не будет превышать 20%. Европейский Союз, по мнению издания, должен быстро принять Украину и помочь ей модернизировать и развить экономику.

Это позволит постепенно снять санкции с РФ, когда Украина будет в ЕС и Альянсе. В перспективе это гарантирует длительный мир и безопасность на континенте.

"Для тех, кто сомневается: последнее, чего господин Трамп хочет на втором сроке, - это провал во внешней политике, который отвлекает внимание от его внутренней повестки дня и делает неудачный выход господина Байдена из Афганистана по сравнению с ним успешным", - заключает WSJ.

Война в Украине - как может повлиять переизбрание Трампа

Как писал УНИАН, украинские власти ожидают тяжелых времен в случае избрания Дональда Трампа президентом США. Однако в Киеве растет уверенность, что со временем он осознает ошибочность своих попыток польстить России.

Два ключевых советника Дональда Трампа - Кит Келлогг и Фред Фляйц - представили ему план завершения войны в Украине в случае его победы на президентских выборах. В документе сказано, что Украина сможет получить больше американского оружия только в том случае, если вступит в мирные переговоры.

The Hill писал, что Трамп потерпит фиаско в попытке реализовать в Украине план "Земля в обмен на мир".

Впоследствии Келлогг отметил, что никто не говорил, что Украина должна отдать земли.

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