В частности, российские блогеры обвинили командующего 58-й общевойсковой армии Южного военного округа Зуська в том, что он приказал немедленно перебросить мобилизованных 15-го полка 27-й мотострелковой бригады из Московской области.

За первые случаи гибели плохо подготовленных мобилизованных российских военнослужащих в Украине военное командование России получило новую волну критики.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как известно, накануне российские власти впервые признали гибель пяти мобилизованных из Челябинска. Отмечается, что количество убитых и раненых среди мобилизованных РФ выше из-за отсутствия необходимой боевой подготовки, снаряжения, сплоченности подразделений и командиров, а также неоднократных случаев неправомерной мобилизации.

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В частности, российские блогеры обвинили командующего 58-й общевойсковой армии Южного военного округа Михаила Зуська в том, что он приказал немедленно перебросить без каких-либо передбойової подготовки мобилизованных 15-го полка 27-й мотострелковой бригады из Московской области.

В Сватово они сразу попали под обстрел. Родственникам удалось найти половину полка в больнице в Белгородской области.

Российская пропаганда вновь заявила, что мобилизованных мужчин направят на фронт бессистемно. По их прогнозам до конца зимы Россия потеряет 10 тысяч мобилизованных.

Новая критика военного командования РФ показывает, насколько нереальны успехи Кремля в попытке отвлечь внимание населения ракетными обстрелами инфраструктуры Украины. От власти требуют сменить высокопоставленных чиновников и командиров российских войск.

Мобилизация в России - новости

Как сообщают СМИ, безвозвратные потери России в Украине приближаются к отметке в 100 тысяч человек. Враг пытается скрывать потери и вести боевые действия, восполняя потеринехватку личного состава всеми возможными способами.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек. В СМИ появлялась информация о намерении привлечь 1-1,2 миллиона человек.

Вскоре повестки начали раздавать и тем, кто не подходит под мобилизацию. Об этом не молчали даже российские пропагандисты. Президент РФ Владимир Путин очень быстро признал проблемы с объявленной на территории России "частичной" мобилизации.

После объявления мобилизации из России массово начали выезжать мужчины призывного возраста. До 4 октября, по информации источников Forbes, от 600-700 тысяч до почти миллиона россиян выехали из России.

В начале октября в СБУ сообщили, что оккупанты уже перебрасывают первых мобилизованных и среди них есть первые погибшие.

Разведка сообщала, что мобилизованным не хватает военной формы, спальных мест и уборных. Также известно, что они не получают должной подготовки перед отправкой на фронт.

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