На Камалу Харрис, которую россияне почти не знают, смотрят с особой тревогой.

Россия опасается неожиданностей на выборах в США и Франции. С особой тревогой в РФ смотрят на вероятного кандидата от Демократической партии на пост президента США Камалу Харрис - совсем не известную для Кремля. Об этом пишет международный обозреватель The Washington Post Кэтрин Белтон.

Она подчеркивает, что когда президент Байден заявил, что отказывается от своей кандидатуры на переизбрание, это стало ударом для многих представителей российской элиты, ведь Кремль и его сторонники верили, что Дональд Трамп может выиграть, создав "окно возможностей" для урегулирования войны в Украине "на агрессивных, экспансионистских условиях России".

"Если Камала Харрис победит на выборах, это будет огромное разочарование для Кремля. Не потому, что они ожидают каких-то конкретных антироссийских шагов, а потому, что природа американской политики станет, с их точки зрения, иррациональной, непрагматичной и саморазрушительной", - сказала Татьяна Становая, основательница R.Politik, российской политической консалтинговой компании, которая сейчас базируется во Франции. Видео дня

По ее словам, Харрис, "представляет то, что в Москве называют либеральными террористами, либеральными диктаторами".

"С такими людьми будет очень трудно прекратить конфликт. Все окна закроются", - сказала эксперт.

В то же время уход Байдена стал вторым последним неприятным сюрпризом для России в западной политике - после неожиданного поражения на парламентских выборах во Франции ультраправой партии, которую Москва поддерживает как политического союзника, Национальное объединение.

"Посмотрите, что произошло во Франции. Там по всем показателям победили так называемые правые. Но потом ультралевые объединились с правительственной партией, и фракция, которая получила наибольшую поддержку, осталась без ничего. Действительно ли это можно назвать демократией?" - сказал изданию один из близких соратников Путина, бывший высокопоставленный российский чиновник.

Выборы в США: последние новости

Накануне Камала Харрис официально заявила, что будет баллотироваться на пост президента США. Предвыборное видео вице-президента США сосредоточено на призыве к "свободе". Также в нем акцентируется на юридических проблемах экс-президента страны Дональда Трампа.

Также УНИАН сообщал, что Харрис опережает Трампа в президентской гонке в США. По данным опроса Reuters/Ipsos, демократка обходит экс-президента с результатом 44% против 42%.

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