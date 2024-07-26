В Британии собирают демонстратор истребителя нового поколения Tempest (фото)

Предполагается, что серийный самолет примут на вооружение примерно в середине следующего десятилетия.

Консорциум Team Tempest опубликовал фото, на которых показана сборка демонстратора технологий перспективного истребителя шестого поколения.

На это обратили внимание специалисты The War Zone. На фото можно видеть переднюю часть фюзеляжа самолета, над которым сейчас работают на заводе BAE Systems в Вартоне (Великобритания). Концепт истребителя нового поколения Tempest был представлен еще в 2018 году.

В 2022-м проект стал частью того, что знают как Global Combat Air Programme (GCAP). Это программа, в которой участвуют Великобритания, Италия и Япония. Она ставит своей целью создание истребителя шестого поколения и введение его в эксплуатацию примерно в 2035-м.

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Первый полет демонстратора можно ожидать через несколько лет. О нем известно очень мало, за исключением того, что самолет будет оснащен парой двигателей Eurojet EJ200.

Это турбореактивный двухконтурный авиационный двигатель, который используется в качестве силовой установки для истребителя Eurofighter Typhoon. Серийный Tempest получит двигатель совсем другого типа - сейчас он находится в стадии разработки.

Истребители шестого поколения - что известно

Стоит напомнить, что недавно был представлен новый концепт истребителя шестого поколения, который разрабатывают по программе GCAP. Он сильно отличается от концепта, представленного ранее.

Конкуренцию GCAP должен составить другой международный проект, получивший название FCAS, или Future Combat Air System. Его реализацией занимаются Германия, Франция и Испания.

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