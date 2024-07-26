В течение последней недели специалисты МАГАТЭ провели несколько обходов на ЗАЭС для мониторинга ремонтных работ на площадке.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в течение последней недели фиксировали взрывы и стрельбу возле Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

"В течение последней недели эксперты МАГАТЭ продолжали слышать взрывы и стрельбу на разных расстояниях от места происшествия (Запорожской АЭС, – ред.)" – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение последней недели специалисты МАГАТЭ провели несколько обходов на ЗАЭС для мониторинга ремонтных работ на площадке, а также наличия необходимых запчастей для станции.

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В МАГАТЭ также отметили, что в последние дни команда экспертов наблюдала за текущим ремонтом компонентов главного электрического трансформатора энергоблока №3, которые разбирали для обслуживания.

Кроме того, в МАГАТЭ наблюдали за плановыми ремонтными работами в реакторном зале и вспомогательном корпусе энергоблока №6, включая кран заправочной машины и теплообменники. При этом в МАГАТЭ отметили, что во время посещения турбинного зала энергоблока №6 команда не получила доступа к его западной части.

Ситуация на Запорожской АЭС

В конце июня 2024 года эксперты МАГАТЭ сообщали, что возле Запорожской АЭС была разрушена одна из станций радиационного мониторинга. Это произошло из-за обстрелов и пожара. Разрушенный объект расположен примерно в 16 километрах к северо-западу от временно оккупированной станции.

11 июля Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция под названием "Безопасность и защищенность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС". Ранее был принят ряд резолюций, где государства выражали обеспокоенность нестабильной ситуацией на Запорожской АЭС и призвали Россию вывести оттуда своих военных.

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