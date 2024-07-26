Напрямую до трассы T0504 оккупантам осталось около 6 км через село Воздвиженка.

Продвигаясь на запад от Авдеевки, российские оккупанты угрожают автотрассе T0504, которую называют "дорогой жизни".

В настоящее время это основной маршрут снабжения группировки ВСУ в районе Часового Яра, пишет BILD. Одновременно россияне расширяют плацдарм в районе Очеретино, захватывая ближайшие населенные пункты, чтобы выйти на оперативный уровень. Как считает эксперт издания по анализу открытых данных Юлиан Репке, эти два маневра связаны друг с другом.

Он отметил, что напрямую до трассы T0504 оккупантам осталось около 6 км через село Воздвиженка. Но ВСУ уже выстроили там крепкую оборону и успешно сдерживают российские войска на этом небольшом участке.

Видео дня

"Если же РФ захватит как можно больше территории к западу, то сможет наступать на север в направлении трассы широким фронтом. Тогда обороняться ВСУ будет гораздо сложнее", - констатировал аналитик.

Война в Украине: новости

Бригадный генерал, командующий Национальной гвардии Александр Пивненко заявил, что за месяц-полтора РФ не сможет вести активные штурмы на многих направлениях. Он убежден, что россияне в любом случае станут в оборону. В то же время, по его словам, Украине за это время нужно сформировать подразделения и подготовить их.

Российским оккупантам на фронте удается застать военных Сил обороны врасплох даже в очевидных ситуациях, сказал начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич.

Вас также могут заинтересовать новости: