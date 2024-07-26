Россия стала полностью зависимой от поставок всех видов станков и их частей из Китая.

Китай способствует российской войне в Украине не танками, боеприпасами или войсками. Речь идет о передаче оборудования "двойного назначения", например, сложных станков, которые используются для производства российского оружия. Согласно торговым данным, собранным ООН, китайский экспорт таких станков в прошлом году увеличился более чем вдвое, говорится в статье The Washington Post.

Отмечается, что одной из компаний, которые получили выгоду от дефицита в РФ является производитель лазерных станков среднего размера Shandong Oree Laser Technology Co. Это одна из десятков китайских компаний, против которых Министерство финансов США ввело санкции в прошлом месяце.

Oree Laser является символом жизненно важной и растущей поддержки, которую китайские компании оказывают России. Она производит волоконные лазерные резаки, которые имеют гражданское применение, но также используются в производстве военных беспилотников. Минфин США заявил, что Oree Laser поставляла в Россию металлообрабатывающее и другое сопутствующее оборудование, и наложило на нее санкции по категории "поставщики из КНР для российской военно-промышленной базы". Китайский экспорт в Россию, не только в таких отраслях, как станки, но и специализированное электронное оборудование и другие высокотехнологичные компоненты, позволяет Москве расширять свой военный производственный потенциал.

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Анализ базы данных Comtrade ООН показал, что Китай экспортировал в Россию лазерных станков на сумму более 245 миллионов долларов США в прошлом году и 162 миллиона долларов США в 2022 году. В 2021 году китайский экспорт лазерных станков в Россию составил всего 90 миллионов долларов. Китай также отдельно экспортировал в Россию металлообрабатывающих станков на сумму 390 миллионов долларов в 2023 году, по сравнению с 94 миллионами долларов годом ранее, пишут авторы.

"Россия стала полностью зависимой от поставок всех видов станков и их частей из Китая", – сказал научный сотрудник Университета Тафтса Павел Лузин. По его оценкам, 90% импортируемых станков происходят из Китая. Даже те, что производятся в России, имеют китайские компоненты.

Аналитики говорят, что Пекин, который жестко контролирует свой частный сектор, позволил компаниям продолжать вести любой бизнес с Россией.

Российские клиенты китайских компаний

По словам журналистов, деловые отношения Oree Laser с Россией начались еще до вторжения Москвы в Украину. Компания публиковала видео, снятые до 2022 года, на которых российские клиенты позируют рядом со своими машинами. Но деловые отношения, похоже, углубились после вторжения и усиления изоляции России.

Oree Laser является частной компанией и не публикует финансовую отчетность или торговые данные. Но на рекламной странице указано, что она поставляет лазерные станки в 100 стран мира, включая Россию. С началом войны компания сделала ставку на бизнес с российскими клиентами, в частности, наняв больше русскоязычных сотрудников и участвуя в крупных московских выставках.

Российская промышленность не производит таких станков, как прецизионные лазерные резаки Oree. Москва долгое время полагалась на импорт для закупки этих инструментов и деталей, необходимых для их работы. До вторжения она получала эти инструменты от европейских, японских, южнокорейских и других производителей, но затем помешали санкции.

Волоконные лазерные инструменты Oree Laser компании являются примером оборудования, которое используется российской оборонной промышленностью для производства военных беспилотников, реактивной брони и другого военного снаряжения. Волоконные лазерные резаки способны разрезать металл в точные формы, то, что не может быть повторено человеческой рукой. Общий профиль Oree Laser согласуется с другими китайскими производителями лазерных станков, которые используются российской оборонной промышленностью.

С разрешения Пекина

Oree Laser входит в число китайских компаний, которые поддерживаются местными чиновниками, несмотря на то, что давление на западный запад на военной машине России. Пекин пока что мало сделал, чтобы остановить частные компании от поставок российской оборонной промышленности. Аналитики считают, что НАТО не сможет прекратить экспорт товаров с двойным использованием, как эти лазерные станки без правительственного сотрудничества.

Для Laser Oree бизнес идет хорошо. В апреле он сказал, что будет значительно расширяться, чтобы он мог производить 10 000 средних и высококлассных лазерных машин в год. Строительство, как ожидается, будет завершено в этом году. Некоторые аналитики говорят, что некоторые подсанкционные компании будут оставаться в неопределенности. А изоляция может подтолкнуть эти компании к более тесному сотрудничеству с РФ.

Сотрудничество РФ и Китая

В 2024 году перевозки через Китай и Гонконг полупроводников и других запрещенных товаров для поддержки военных усилий России сократились на пятую часть. Однако Гонконг остается глобальной горячей точкой для уклонения от санкций.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят новые санкции против китайских организаций, которые поддерживают войну России в Украине. Он намекнул, что под прицелом могут быть китайские банки.

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