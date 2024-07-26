Она откровенно пообщалась с подписчиками.

Украинская певица Тина Кароль всегда поражает своей фигурой и идеальным внешним видом. Однако некоторые подписчики считают, что ее сексуальные формы и привлекательные декольте - это результат пластических операций.

Поэтому недавно подписчики поинтересовались в Instagram, действительно ли Кароль пользовалась услугами хирургов, или это все у нее от природы? Певица решила откровенно рассказать обо всем и расставить все точки над "і" в этом вопросе.

"Никакой подтяжки и никакой операции я не делала. Все натуральное. Хотя много раз говорили за разное. Ок, такое интервью вам даю откровенное, личное... Все свое", - подчеркнула Кароль в видео.

39-летняя артистка добавила, что иногда у нее бывают мысли что-то изменить в себе. Но пока она не спешит и говорит об этом так:

"Мысли, конечно, всегда приходят, но как-то я не решаюсь, но решила, что пока я это могу сама физически все исправить или держать в тонусе, то так и будет".

Напомним, недавно певица Тина Кароль удивила поклонников в сети. Артистка продемонтсрувала свою гибкость в зале и предложила повторить подобный трюк.

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