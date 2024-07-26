Он отметил, что не понимает некоторых украинцев.

Украинский певец Константин Бочаров, более известный как Melovin, высказался о русской музыке и русском языке в Украине во время полномасштабной войны.

Он отметил, что не осуждает тех украинцев, которые не перешли на государственный язык. Но все равно считает, что украинский сейчас должен быть на первом месте.

"Я не сторонник радикальности, когда мы посягаем на свободу и права человека говорить на том языке, на котором он привык говорить. Но при этом я всегда настаиваю на том, что украинский язык важен - лучше общаться на нем. Однако не теряю ума, мол, "нет, убивать". Нет, никогда в жизни никого не осуждаю в этом плане. Делаю свои выводы и сам решаю, как я хочу звучать. Я же всю жизнь разговаривал на русском, а сейчас не хочу. Кому-то так привычнее - окей", - ответил певец в интервью для Show 24.

Видео дня

А вот относительно прослушивания русскоязычного контента, у Melovin более однозначная позиция. Он считает, что этот вопрос должен регулировать закон и высказался об этом так:

"Если мы не хотим, чтобы здесь был российский товар, - а музыка все равно товар, потому что его покупают люди, - здесь должен быть во всех плоскостях один единственный закон, который не позволяет это делать. А бороться с каждым человеком отдельно никогда не получится. Должен просто быть закон. Мне очень нравится закон, по которому за прослушивание русской музыки увеличили штраф. Я прекрасно к этому отношусь. Ты можешь дома слушать, что тебе заблагорассудится, - пожалуйста, слушай, только не жалуйся, если соседи услышат и вызовут на тебя СБУ. Но в публичном месте? Надо все-таки немножко думать головой".

Напомним, ранее певец Melovin ответил, готов ли пополнить ряды ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: