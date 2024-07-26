Эта мастерская создана для обеспечения потребностей подразделений ВСУ.

Министерство обороны Украины официально разрешило эксплуатацию новой мобильной авторемонтной мастерской, разработанной специалистами одного из предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса.

Как отмечается в сообщении на сайте Минобороны, мастерская создана для обеспечения потребностей подразделений Вооруженных сил Украины.

Новый образец мобильной автомастерской отмечается компактностью и значительно лучшей маневренностью по сравнению с существующими передвижными мастерскими на шасси устаревших советских грузовиков ЗИЛ-131. Новая ремонтная мастерская может быть установлена на шасси различных моделей пикапов-внедорожников от мировых производителей.

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"Мастерская укомплектована инструментами и оборудованием для выполнения шиномонтажных, сварочных, автослесарных работ. Она способна заряжать автомобильные аккумуляторы благодаря специальному устройству, а также выполнять диагностические работы с использованием специализированного компьютерного оборудования", - говорится в сообщении.

Кроме того, мобильная автомастерская оборудована краном-стрелой с грузоподъемностью 500 кг и лебедкой с тяговым усилием в 5 тонн.

"Уже определенное количество таких мобильных мастерских на шасси пикапов было передано боевым подразделениям. Эта ремонтная мастерская способна решать вопросы текущего ремонта и обслуживания автомобильной и боевой техники подразделений уровня рота-батальон", - пояснили в министерстве.

Другие военные разработки

Как сообщалось, консорциум Team Tempest опубликовал фото, на которых показана сборка демонстратора технологий перспективного истребителя шестого поколения.

На фото можно видеть переднюю часть фюзеляжа самолета, над которым сейчас работают на заводе BAE Systems в Вартоне (Великобритания). Концепт истребителя нового поколения Tempest был представлен еще в 2018 году.

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