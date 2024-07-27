Коваленко уверен, что применение F-16 будет схожим с применением HIMARS.

Военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что на фоне бесконечной тянучки с передачей Украине истребителей F-16 стали появляться пессимистичные заявления о том, что в том количестве, в котором мы получим эти самолёты, они никак не повлияют на ход боевых действий.

"И, на первый взгляд, сказать, что в этих пессимистичных заявлениях нет рационального зерна нельзя, ведь обещанная первая партия F-16 будет состоять из 6 истребителей, а до конца 2024 года мы в лучшем случае получим 20 самолётов. Казалось бы, какие задачи может решить группа из 6 самолётов или даже 20? Но, с другой стороны, почему-то, когда я слышу про "F-16 не сделают погоды…" я начинаю испытывать устойчивое дежавю ", - написал он.

Эксперт напомнил, что когда Украина получила первую партию из 4 единиц РСЗО HIMARS в июне 2022, так же звучало, а "что они сделают для сотен километров фронта?".

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"HIMARS решили задачи тактического или даже оперативно-тактического характера? Точечное применение их ограниченного количества на правом берегу Херсонской области привело к тому, что российские оккупанты там оказались в изоляции. Фактически, за 4 месяца были сформированы условия для выдавливания РОВ с правого берега и не без помощи нескольких единиц М142 HIMARS, которые тоже, не должны были "сделать погоду", - отметил аналитик.

Он отметил, что F-16 обладают широчайшей номенклатурой ракетного вооружения, которое может быть использовано для выполнения разнообразных задач.

"И я более чем уверен, что применение F-16 будет схоже с применением М142 HIMARS, точечным и ювелирным, направленным на выполнение определённого спектра задач, где количество не так важно как качество. Поэтому, абсолютно не разделяю пессимистичных высказываний относительно первоначального малого количества F-16 и их бессмысленности. М142 HIMARS яркий пример именно правильного применения нужного инструментария", - добавил Коваленко.

Истребители F-16 для Украины - когда будут

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что самолеты F-16 будут привлечены на поле боя на войне в Украине уже в этом году.

Сейчас украинская дипломатия в Соединенных Штатах Америки работает над увеличением количества подготовки пилотов и персонала, сказала.

"2024 год - это год, в котором эта способность (истребители F-16 - УНИАН) будет у нас, и ее применят на поле боя. Сейчас мы работаем над стремительным увеличением количества тренировок, увеличением количества подготовки поддерживающего персонала и над приближением поставок самолетов", - заявила посол.

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