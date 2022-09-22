Источники СМИ говорят, что цифру несколько раз исправляли и в итоге остановились на миллионе.

По информации СМИ, засекреченный 7 пункт указа Владимира Путина о мобилизации позволяет призвать один миллион человек.

Об этом сообщает "Новая газета. Европа", ссылаясь на источник в Кремле.

По информации ресурса, который пообщался с источником в администрации президента РФ, сначала под гриф "для служебного пользования" хотели занести весь текст указа Путина о мобилизации. Но позже решили скрыть лишь пункт №7 - о количестве подлежащих мобилизации.

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"Цифру несколько раз исправляли и в итоге остановились на миллионе", — уточнил собеседник "Новой газеты. Европа".

В нескольких министерствах РФ журналистов "НГ" заверили, что они еще не получали текст указа Путина, они его видели, как и широкая публика - седьмой пункт скрыт плашкой.

Журналисты напомнили, что в России за разглашение документа под грифом "для служебного пользования", в отличие от документов под грифами "секретно", "совершенно секретно" и выше, как правило, наступает только дисциплинарная или административная ответственность.

Обновлено: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "ложью" информацию о якобы мобилизации до 1 миллиона человек. "Это ложь", - сказал Песков росСМИ.

Указ Путина о мобилизации: что известно

РФ рано утром 24 февраля 2022 начала полномасштабное вторжение в Украину в том числе, с территории Беларуси. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией".

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. В Минобороны РФ говорят, что призывать на войну против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт. Шойгу озвучил количество подлежащих мобилизации с 21 сентября - до 300 тысяч человек.

В версии указа, опубликованной на сайте Кремля, 7 пункт просто пропущен. А в версии указа, размещенной на сайте для официального опубликования нормативных актов, сказано, что это пункт "для служебного пользования".

Как уверял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в 7 пункте указа о мобилизации говорится о количестве резервистов, подлежащих призыву. "Единственное, что я могу сказать, что Сергей Кожугетович Шойгу в своем интервью сказал: "300 тыс. человек". Вот там (в 7 пункте, - УНИАН.) идет речь о количестве до 300 тыс. человек", - утверждает Песков.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины.

Также накануне в РФ значительно ужесточили наказание за сдачу в плен и дезертирство. В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян.

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