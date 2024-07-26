Убийство Фарион: СБУ отрабатывает версию о 'российском следе'

В ведомстве отметили, что сейчас проверяют вероятную причастность РФ к преступлению.

Служба безопасности Украины отрабатывает версию о причастности российских спецслужб к убийству языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион.

Об этом на брифинге 26 июля заявил первый заместитель председателя СБУ Сергей Андрущенко. По его словам, правоохранители изучают связи подозреваемого в Украине и за рубежом.

"И одна из версий - это причастность служб страны-агрессора к организации указанного преступления. Мы проверяем причастность задержанного к неонацистскому движению, центр которого находится в стране-агрессоре", - заявил Андрущенко.

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Убийство Ирины Фарион во Львове: что известно

Языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион убили 19 июля возле ее дома во Львове. Она получила ранение головы и через несколько часов умерла в больнице.

25 июля в полиции сообщили о задержании в Днепре 18-летнего юноши, который может быть причастен к убийству языковеда.

По данным следствия, парень находился во Львове 10 дней, в течение которых сменил три места жительства. Во время съема жилья и слежки за Фарион маскировался, переодевался. В день убийства, когда языковед ожидала такси, нападающий подошел к ней на расстояние не более 2-х метров. Однако сам момент убийства не попал на камеры наблюдения.

Оружие, из которого, вероятно, стрелял задержанный до сих пор не нашли. Правоохранители не исключают, что это мог быть переделанный стартовый пистолет Stalker.

Дочь языковеда София Семчишин заявила, что будет требовать пожизненного заключения для убийцы ее матери.

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