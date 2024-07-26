Она также объяснила, почему не уходила из тех отношений.

Бывшая жена певца Виктора Павлика - Лариса Созаева - рассказала об изменах экс-супруга и почему не уходила от него.

По словам женщины, она постоянно прощала неверность любимого и верила, что все люди могут ошибаться.

"Мы ходили в церковь много лет. Бог не принимает развод - так написано в Священном Писании. Я мудрая женщина и понимала, что человек может ошибиться, очароваться чужими "персями". Кто из нас без греха?" - рассказала Лариса в интервью изданию OBOZ.UA.

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Но больше всего Созаева боялась за то, как их разрыв воспримет общий сын Павел. Однако, когда женщина намекнула на проблемы в их отношениях, то получила такую реакцию мальчика:

"Когда я сказала сыну, что у нас с папой не все в порядке, он испугался и спросил, как же мы будем жить без него. Детей в таких ситуациях всегда очень жалко. И ради их блага женщины терпят, чтобы муж изменил свое поведение. Тем более надо знать Виктора. Он клялся до последнего, что я единственная, кого он любит, и больше никогда не будет так поступать".

Созаева также отметила, что история с их вторым браком и венчанием была вымышленной.

"Относительно повторного бракосочетания и венчания, то это неправда. Мы отдыхали вместе в Турции и размышляли, как привлечь внимание медиа, вот и придумали такую "утку", - призналась Лариса.

К слову, Виктор Павлик и Лариса Созаева прожили 20 лет вместе, а потом скандально развелись. У них был общий сын Павел, который умер от онкологии в 21 год.

Женщина тяжело переживала потерю сына и постоянно публично выясняла отношения с новой женой своего экс-супруга Екатериной Репяховой.

Напомним, недавно Екатерина Репяхова призналась, чем завершился дележ имущества с бывшей Виктора Павлика.

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