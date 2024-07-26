Также жена Барака Обамы Мишель отметила, что эти выборы будут "историческими".

Экс-президент США Барак Обама и бывшая первая леди Мишель Обама поддержали кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на должность главы Белого дома. Соответствующее видео опубликовала кампания Харрис, где вице-президент общается по телефону с супругами, пишет Politico.

На видео Мишель Обама заявила, что она гордится Харрис и что эти выборы будут "историческими", прежде чем бывший президент сообщил, что поддерживает ее.

"Мы позвонили, чтобы сказать, что Мишель и я очень гордимся тем, что поддерживаем тебя, и сделаем все возможное, чтобы ты прошла через эти выборы и попала в Овальный кабинет", - подчеркнул Обама.

Также в своей заметке под видео в соцсети X Обама отметил, что Камала Харрис будет "фантастическим президентом".

"Мы сказали ей, что считаем, что она будет фантастическим президентом Соединенных Штатов, и что она имеет нашу полную поддержку. В этот критический момент для нашей страны мы сделаем все возможное, чтобы она победила в ноябре. Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам", - написал он.

В издании напомнили, что Камала Харрис и Барак Обама поддерживают связь на протяжении многих лет. В последнее время они неоднократно общались, ведь Харрис пыталась заручиться поддержкой своей кадидатуры после того, как президент Джо Байден вышел из гонки и поддержал ее.

Отмечается, что во время телефонного разговора Обама заверил, что демократы "будут аутсайдерами", поэтому, по словам самой Харрис, ей придется завоевать доверие избирателей по всей стране.

"Мы абсолютно уверены, что вы сможете это сделать. И я хочу убедиться, что мы посылаем сигнал не только демократам, но и каждому американцу - демократу, республиканцу, независимому и особенно молодым людям - что ставки очень высоки. И ваше видение щедрой, инклюзивной, позитивной, ориентированной на общество, ответственной, правовой Америки - это именно то, что нам нужно. Так что я знаю, я знаю, что тебе придется много работать, но с тобой будет работать целая группа людей", - подчеркнул Обама.

Выборы в США - последние новости

Ранее сообщалось, что Барак Обама планирует поддержать вице-президента Камалу Харрис как кандидата в президенты от Демократической партии на выборах этого года. В частности помощники Обамы и Харрис обсуждали возможность их совместного выступления в предвыборной кампании, однако дата еще неизвестна.

По информации СМИ, Обама был одним из немногих высокопоставленных демократов в США, который сразу не поддержал Харрис. Источники говорят, что бывший глава Белого дома не хотел, чтобы это затмило момент президента Джо Байдена.

В то же время 25 июля Камала Харрис официально заявила, что примет участие в президентских выборах в США, а также опубликовала свое первое предвыборное видео. В частности видеоролик сосредоточен на призыве к "свободе".

"Меня зовут Камала Харрис, я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - заявила она в своей заметке под видео.

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