Они называют это дезинформацией.

В сети распространили видео якобы отражения атаки российских беспилотных летательных аппаратов армией Румынии. В министерстве национальной обороны страны опровергают это.

"Информируем вас о ряде ложных сообщений, распространенных на платформе X и в других соцсетях, в которых утверждается, что Румыния стала мишенью атак беспилотников РФ, осуществленных в последние дни, и что средства противовоздушной обороны румынской армии, развернутые на границе, открыли огонь по ним", - говорится в сообщении министерства в Facebook.

Отмечается, что российские атаки были направлены на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае, а не на объекты на румынской территории. "Силы и средства Министерства национальной обороны, дислоцированные в приграничной зоне с Украиной, ни в одной подобной ситуации не открывали огонь по средствам нападения со стороны РФ", - добавили в министерстве.

Видео дня

Дроны на территории Румынии

Напомним, после российского "налета" БПЛА на Украину румынские СМИ сообщили, что на территории страны обнаружили обломки "шахеда".

В Румынии подтвердили падение обломков и вызвали в министерство иностранных дел российского представителя. НАТО тоже осудило нападение со стороны России, однако там заявили, что не считают это преднамеренным нападением на члена Альянса.

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