Сейчас у россиян существенных продвижений нет, но они все равно продолжают попытки.

Майор НГУ Дмитрий Кожубенко рассказал, что на все направления восточного фронта россияне подтягивают резервы, а в районе Часового Яра и районе обороны Бахмута ситуация остается сложной.

"Противник постоянно подтягивает резервы на всех направлениях. Сейчас россияне массово штурмуют все позиции Сил обороны по всей линии боевого соприкосновения, включая Часовой Яр. Враг пытается зайти в сам город. В микрорайоне "Канал" противник имел успех только потому, что он стер его с лица земли. Сейчас у россиян существенных продвижений нет, но они все равно продолжают попытки", - сказал военный в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам офицера, противник имеет большое преимущество в живой силе.

Видео дня

"У россиян большое количество "штурмового мяса" и поддержка авиации, и это им помогает. Уже более полугода оккупанты активно используют ФАБы и КАБы, которые стирают все на своем пути, после чего идет пехота. Но к счастью, их усилия не приносят результатов. Потому что для успешной войны нужно знать, за что воюешь. А россияне воюют только за деньги и амбиции своего царя", - добавил Кожубенко.

Война в Украине - последние новости

Продвигаясь на запад от Авдеевки, российские оккупанты угрожают автотрассе T0504, которую называют "дорогой жизни".

Сейчас это основной маршрут снабжения группировки ВСУ в районе Часового Яра, пишет BILD. В то же время россияне расширяют плацдарм в районе Очеретино, захватывая ближайшие населенные пункты, чтобы выйти на оперативный уровень. Как считает эксперт издания по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, эти два маневра связаны друг с другом.

Вас также могут заинтересовать новости: