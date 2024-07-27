По его мнению, реализация этой программы в полном объеме, позволила, чтобы вспоминали РФ только как историческую погрешность.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк поделился мнением относительно плана окончания войны, который предложил бывший госсекретарь США Майк Помпео.

В эфире телемарафона он заявил, что это наиболее реалистичный сценарий, который в случае его выполнения в полном объеме, позволил бы вспоминать РФ только в формате исторической погрешности для анализа на тему "как не надо жить".

"Я считаю, что это наиболее реалистичный сценарий, который мог бы быть внедрен. Глобальное лидерство стоит полтриллиона долларов. Точка. То есть, ленд-лиз или прямая помощь Украине - нет разницы. Победа над РФ, которую себе за такие деньги могут обеспечить и США, а шире и проукраинская коалиция, и антироссийская коалиция - это того стоит. И в принципе, это абсолютно реалистичная программа", - акцентировал Подоляк.

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По его мнению, если бы такая программа была выполнена в полном объеме, то РФ вспоминали бы только как историческую погрешность.

"Которую мы бы анализировали, как не надо жить. Но, я понимаю, что, к сожалению, реальный политический процесс, он от этой абсолютно адекватной оценки, что нужно делать в сегодняшней ситуации, кардинально отличается. Потому что мы живем не во времена Рейгана и Тэтчер", - отметил он.

По убеждению Подоляка, Помпео предлагает нормальный механизм.

"Да, можно спорить относительно деталей, объема и тому подобного. Но, он говорит правдивые вещи. Для того, чтобы доминировать в глобальном мире, нужны радикальные вещи, нужно именно финансирование проигрыша РФ", - акцентировал он.

Советник пояснил, что речь идет о конкретной математике для проигрыша РФ.

"Не какие-то там обсуждения. Не шахматные доски, на которых будут переставлять фигуры, не конспирология. Есть конкретно, Россия тратит на войну такой объем средств, имеет такой объем старого советского военного ресурса. Проукраинская коалиция вместе с Украиной тратит такой-то объем средств, имеем такие-то высокотехнологичные ответы на российские объемы. И все", - подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что Помпео прописывает абсолютно реалистичный сценарий, который не является дорогостоящим.

"Потому что, если Россия не проиграет, то цена безопасности для США будет стоить не 500 млрд. долларов, а полтора-два-три три триллиона долларов. Они будут иметь хуситов не только в Красном море, Хамас не только на Ближнем Востоке, будут иметь Северную Корею, которая будет атаковать Южную Корею", - сказал Подоляк.

Подытоживая, советник отметил, что РФ не является адекватной страной и не понимает никакие слова, ни на каком языке.

"Она понимает только количество потерь, которые она будет нести в этой войне - экономических, физических, финансовых и любых других", - констатировал Подоляк.

План Помпео для окончания войны в Украине

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео в своей колонке на WSJ опубликовал предложение для кандидата в президенты Дональда Трампа, которое тот мог бы реализовать в случае победы на выборах. В пошаговом плане предлагается резко увеличить поддержку Украины и таким образом принудить РФ к окончанию войны. Среди пунктов, в частности, речь идет о реальных санкциях против России, создании программы "ленд-лиза" на 500 миллиардов долларов на оружие для Украины, снятие всех ограничений на получение и использование оружия, возрождение НАТО и присоединение Украины к Альянсу.

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