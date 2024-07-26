По мнению аналитиков, это означает, что Минобороны РФ на третий год войны научилось действовать на упреждение.

Российские войска переместили вертолетные базы и истребители-бомбардировщики подальше от украинской границы. Это нивелирует эффект от разрешения Украине бить по территории РФ ракетами вроде ATACMS, пишет украинская OSINT-команда Frontelligence Insight в своей закрытой рассылке, сообщают "Важные истории".

Аэродромы, расположенные в нескольких сотнях километров от границы, позволяют ВКС РФ бить по территории Украины управляемыми авиабомбами. Так, значительную роль в этих ударах играет 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк на воронежской базе "Балтимор".

Анализ снимков российских авиабаз и других частей свидетельствует, что еще в середине июня ВС РФ переместили львиную долю ценной техники вглубь страны:

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Реактивные самолеты убрали с воронежской авиабазы "Балтимор" (они стояли в 200 км от границы).

Боевые вертолеты убрали с крупных приграничных баз на более мелкие и рассредоточенные места дислокации. Так, опустела вертолетная база в Ровеньках Белгородской области.

Мобильные центры управления полетами, радары и ПВО исчезли с приграничных баз ВКС.

Подразделения материально-технического обеспечения, ранее обслуживающие приграничные подразделения, перенесли в дальние регионы.

Это означает, что Минобороны РФ на третий год войны научилось действовать на упреждение. Раньше передислокация не происходила, пока ВСУ не нанесут значительно поражение, как в случае с ударом по аэродрому оккупированного Бердянска в октябре 2023 года, когда более 10 вертолетов ВКС уничтожили ударом.

"При этом отдаление авиации РФ от границы никак не скажется на частоте и точности ударов по Украине. Теперь противники поставок Украине на Западе могут аргументировать свою позицию тем, что боевая эффективность поставок ракет значительно ниже рисков эскалации конфликта", - считают эксперты.

Удары по территории РФ

Президент США Джо Байден разрешил ВСУ использовать американское оружие для ударов по РФ еще в конце мая, позже к решению подключились другие страны НАТО.

Украинские военные видят результаты новой стратегии, ориентированной на границу, после того, как Белый дом ослабил ограничения на использование Киевом оружия, предоставленного США, для атаки на российские цели прямо через границу, заявил главный представитель Пентагона.

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