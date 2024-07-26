В сети пишут, что дом не газифицирован.

Вечером в пятницу, 26 июля, в российском Ульяновске прозвучал взрыв в одном из многоэтажных домов. Есть погибшие и пострадавшие.

После 18:20 местные Telegram-каналы начали публиковать фото и видео пожара в многоэтажке. Сообщалось, что местные жители слышали "хлопки" - так россияне после начала полномасштабной войны называют взрывы. На место выехали все пожарные части правого берега города.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских соообщил, что на улице Корунковой произошло чрезвычайное происшествие, погибли два человека. Причины пожара выясняются.

По данным российского Telegram-канала 112, дом не газифицирован. Взрыв произошел в одной из квартир на 3 этаже. Предварительно - рванул газовый баллон. Погибли трое россиян, еще трое пострадали.

Взрывы и пожары в России

Напомним, в мае в Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. В результате инцидента погибли 17 человек, еще около 30 пострадали.

Российское Министерство обороны попыталось обвинить в причастности к удару украинскую армию. По их "версии", дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У". Множество экспертов пришли к выводу, что в обрушении виновата армия РФ.

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