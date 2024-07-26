Приоритетным для оккупантов является Донбасс.

На Запорожском направлении нет существенных изменений в численности врага, он проводит ротацию. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, отвечая на вопрос по поводу того есть ли значительное сосредоточение дополнительных сил противника именно на этом направлении.

"В последнее время существенных глобальных изменений во вражеской группировке не наблюдается. Враг пытается проводить ротацию. Большие потери", - отметил он.

Юсов подчеркнул, что приоритетным направлением для врага остается Донбасс. При этом он подчеркнул, что столкновения и отдельные попытки наступательных операций со стороны врага наблюдаются практически по всей линии фронта.

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"Мы можем говорить, что наиболее ожесточенные бои происходят именно на украинском Донбассе. Все остальное - враг проводит много обманных маневров и действий. Когда можно и нужно будет довести информацию до общества, то это будет сделано. И Генштаб делает это регулярно, и мы также будем это делать", - сказал представитель ГУР.

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Как сообщал УНИАН, РФ стянула в Запорожскую область 90 тысяч оккупантов. Об этом сообщил военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий. При этом, по его словам, 90-тысячная оккупационная группировка врага, стянутая в Запорожскую область, не сможет прорвать нашу оборону, но способна оказать достаточно сильное давление.

Он отметил, что группировка врага в 90 тыс. - это "серьезная цифра" и к ситуации надо относиться внимательно.

Дикий напомнил, что россияне уже пытались делать наступление 50 тыс. бойцов на Харьковщине. Хотя наступление было не результативным, но врагом для Сил обороны было создано серьезную проблему.

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