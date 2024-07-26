Артистка также представит свою дебютную киноработу.

Сегодня, 26 июля, в столице Франции стартуют Олимпийские игры-2024. Немало мировых знаменитостей выступит на церемонии открытия и во время проведения соревнований в Париже. Стало известно, кто из украинских звезд исполнит свои песни на Олимпиаде.

Среди таких артистов - известная исполнительница Джамала. Ее выступление состоится 28 июля в 15:30. Артистка даст концерт на сцене украинского дома Volia Space в Париже.

Певица не скрывает своей радости и добавляет, что поездка в Европу для нее станет еще одной возможностью напомнить миру о войне, преступлениях оккупантов и страданиях украинцев. Джамала планирует подчеркнуть европейцам важность помощи Украине в сложное время.

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Более того, знаменитость также представит свою дебютную киноработу "Jamala. Songs of Freedom", а также исполнит самые популярные композиции.

"Для меня честь выступать во время проведения Олимпийских игр на сцене украинского дома Volia Spase. В очередной раз у меня есть возможность говорить международному сообществу о нашей борьбе и важности победы для Украины. А также распространять украинскую музыку", - подчеркнула Джамала.

К слову, Олимпийские игры-2024 начинаются 26 июля и продлятся до 11 августа. Церемония открытия стартует в 20:00. Количество участников соревнований составляет почти 11 тысяч человек.

От Украины будет выступать 140 спортсменов. Они будут представлять родину в 23 видах спорта. В этом году украинская футбольная команда будет дебютировать в мужском олимпийском турнире.

Напомним, ранее мы писали, что Селин Дион и Леди Гага выступят на церемонии открытия Олимпийских игр-2024.

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