Александр Рудинский рассказал, какую роль сыграл.

Известный украинский актер, звезда "Первых ласточек" Александр Рудинский снялся в американском сериале "Декамерон" от Netflix. Артист рассказал о съемках картины и показал кадры со съемочной площадки.

Артист предстанет перед зрителями в трех эпизодах исторической драмы, созданной по мотивам одноименного сборника Джованни Боккаччо. В восьмисерийной картине Рудинский сыграл роль бандита Айлеса Бендита.

"Немножко прикоснулся к великому. Мой герой Eyeless Bandit - будто один из моих братьев. Любит деньги и девушек. Но они его - нет", - рассказал о своей роли актер в интервью для ELLE.

Артист отметил, что это был первый проект от Netflix, к которому он записывал самопробы. Стоит указать, что Рудинского сразу же утвердили и он был единственным актером из Восточной Европы. В основном в сериале снимались американские и британские звезды.

Для этой роли Александру делали специальный грим с маской и шрамом на пол-лица. Для съемок в сериале актер ездил в Италию. Рудинский появится перед зрителями в трех эпизодах.

"Я думаю, каждый актер хотел бы принять участие в оригинальном сериале или фильме от Netflix. Вспоминаю, как мне сбросили первые пробы. Я делал грим, использовал специальную линзу, потому что у меня персонаж без глаза. Понимал, что надо поразить своим подходом. Однако отношусь к такому без чрезмерного романтизма, потому что осознаю, что это - только начало. Но вообще думаю, что украинские актеры достаточно конкурентоспособны, и все зависит только от нас", - убежден знаменитость.

О чем "Декамертон"

Историческая драма рассказывает о группе благородных юношей и девушек, которые во время эпидемии бубонной чумы 1348 года уезжают из Флоренции на загородную виллу. Там они надеются переждать вспышку вируса. Компания проводит время за разговорами, герои делятся интересными историями друг с другом.

Главные роли сыграли Зоша Мимит, Таня Рейнольдс, Джессика Пламмер и другие.

Напомним, ранее Netflix показал трейлер четвертого сезона "Эмили в Париже".

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