Она не сдержала своих эмоций.

Украинская певица MamaRika резко высказалась о предательнице Таисии Повалий и рэпере Потапе, который уехал из Украины и во время войны живет за границей.

Оказалось, что когда-то Повалий была в составе жюри одного из телепроектов, в котором участвовала MamaRika. По ее словам, сторонница кровавой политики Кремля вела себя высокомерно и певица сразу поняла, какой она человек. А полномасштабная война и предательская позиция только подтвердила ее предположения. Поэтому исполнительница никогда бы не хотела с ней записать дуэт.

"Таюся - это ко*ченая голова. Я это не раз говорила, и даже кто-то там, еще дожили люди, которые защищали ее. Мне в комментариях писали. Я была в шоке! С ней я бы точно не захотела записать фит", - рассказала MamaRika в интервью Андрею Черноволу.

Она добавила, что также никогда не хотела бы петь вместе с Потапом, с которым постоянно случаются скандалы.

"Это голова говяжья. Конечно, с ним не записала бы дуэт. Потап - это испанский хамон из говядины", - высказалась певица.

Напомним, ранее певец Александр Пономарев эмоционально высказался о предательницах Ани Лорак и Таисии Повалий, с которыми ранее выступал на одной сцене .

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