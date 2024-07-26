Какой церковный праздник отмечают 27 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

27 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают великомученика и целителя Пантелеймона. В народе день так и называется - Пантелеймона. О традициях и приметах 27 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

27 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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27 июля по новому церковному календарю (9 августа по старому) - день памяти великомученика Пантелеймона, целителя.

Пантелеймон родился в III веке, в Никомидии. Его имя при рождении было Пантолеон, отец его был язычником, а мама - христианкой. Она не успела воспитать сына, так как рано умерла, и Пантолеон пошел учиться в языческую школу. Отец отдал его в ученики к врачу Евфросину. В городе в это время скрывались от властей священники - Ермолай, Ермипп и Ермократ, а Пантолеон все время ходил на учебу мимо их убежища. Как-то Ермолай заговорил с юношей и рассказал ему о христианской вере.

Спусят время Пантолеон увидел на улице ребенка, которого укусила змея. Как врач, Пантолеон был бессилен - яд уже начал действовать и ребенок умирал. Тогда юноша стал молиться Господу об исцелении малыша. Случилось чудо: ребенок ожил. После этого Пантолеон принял святое крещение с именем Пантелеймон - то есть, "всемилостивый".

Всю свою жизнь Пантелеймон посвятил больным, убогим и нищим. Он лечил всех бесплатно, исцеляя именем Иисуса Христа. Но завистники донесли на врача императору. Тогда юношу приговорили к пыткам и казни, но даже после этого по его молитвам совершилось еще немало чудес. Совершаются они и сейчас - святой помогает всем, кто в молитвах просит его заступничества.

Церковный праздник 27 июля по старому стилю

Ранее мы расказывали, какой сегодня церковный праздник по старому календарному стилю - день памяти святых отцов шести Вселенских соборов и преподобного Стефана Махрищского.

О чем говорят приметы на 27 июля

Приметы дня говорят о погоде в ближайшее время, урожае и какой будет осень:

кузнечики прыгают - к ясной и сухой погоде;

муравьи прячутся в муравейнике - жди дождя;

много желудей на дубе - к богатому урожаю;

капуста рано начала ложиться в кочаны - осень будет холодной.

В народном календаре 27 июля - праздник Пантелеймона, или Палий. По поверьям, у того, кто нарушит запреты этого дня, пожар может уничтожить весь урожай.

Что нельзя делать 27 июля

Сегодня, как и в другой день, церковь выступает против сквернословия, ругани, злобы, зависти и жадности, а также мести, отчаяния, клеветы и сплетен. Категорически запрещено сегодня отказывать в помощи - это считается грехом, так как Пантелеймон всегда помогал людям.

По народным приметам на Пантелеймона нельзя работать в поле или на огороде.

Что можно делать 27 июля

В молитвах святого Пантелеймона просят о крепком здоровье и выздоровлении, в особенности просят помощи в лечении болезней глаз. у Также у иконы святителя молятся о тех, кому нужно вернуть душевное здоровье. Святой считается покровителем врачей, больных и военных, в день Пантелеймона идут в храм и ставят свечу за раненных военных - верят, что святой способен исцелить даже самых тяжелых больных.

По народной традиции в этот день собирают лекарственные травы, которые якобы сегодня имеют особую силу. Принято также готовить пироги с капустой из нового урожая, ими угощают больных и нуждающихся.

27 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Клим, Макар, Николай, Пантелеймон.

По старому стилю именины празднуют Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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