По его словам, боеприпасы к артиллерийским системам - очень важный компонент для ведения боевых действий.

Майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что даже после утверждения помощи США, или ряда заявлений о передаче Украине определенного количества оружия и боеприпасов, Украина имеет артиллерийских снарядов в разы меньше РФ.

"С одной стороны это подталкивает нас к поиску альтернативных путей противодействия врагу и его уничтожения - в первую очередь речь идет о fpv. Но это все равно не убирает необходимости артснарядов на поле боя", - написал он.

По его словам, боеприпасы к артиллерийским системам - очень важный компонент для ведения боевых действий.

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"Гораздо легче живется пехоте и штурмовикам, когда их достаточно. Гораздо труднее врагу удерживать свои позиции, вести наступательные действия. Соответственно в обратную сторону это работает так же. Также важно понимать, что потребности в снарядах сейчас очень масштабные, потому что линия фронта немалая, динамика боевых действий высокая. Поэтому любые партии боеприпасов - это лишь на некоторое время помогает вести оборону или наступательные действия", - добавил он.

Война в Украине - передача боеприпасов ВСУ

До конца 2024 года Украина получит около 500 тысяч артиллерийских боеприпасов калибром 155-мм в рамках чешской инициативы. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Он отметил, что поставки боеприпасов для украинских военных будут продолжаться "прогнозируемыми темпами в ближайшие месяцы".

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