Уже осенью этого года Украина получит все средства, выделенные Соединенными Штатами Америки Киеву весной. Об этом в эфире телемарафона сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
По ее словам, всего будет выделено 60 миллиардов долларов, из которых 7,9 млрд - это прямая бюджетная помощь.
"В ближайшее время мы увидим большую часть, почти половину, которая будет перечислена в бюджет Украины", - уточнила дипломат.Видео дня
Она подчеркнула, что остальную сумму Киев ожидает получить до конца фискального года.
"То есть до конца октября все средства бюджетной помощи будут получены и использованы Украиной", - резюмировала Маркарова.
Помощь Украине от США
Как сообщал УНИАН, 24 апреля США выделили Украине новый пакет помощи на $1 миллиард. Это стало возможным благодаря одобрению финансирования, которое затягивалось несколько месяцев.
До этого Палата представителей одобрила законопроект о военной и финансовой помощи Украине. Общий пакет помощи Киеву предусматривает расходы американского бюджета на уровне 60,84 миллиарда долларов.
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