По словам Оксаны Маркаровой, "в ближайшее время мы увидим большую часть, почти половину, которая будет перечислена в бюджет Украины".

Уже осенью этого года Украина получит все средства, выделенные Соединенными Штатами Америки Киеву весной. Об этом в эфире телемарафона сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, всего будет выделено 60 миллиардов долларов, из которых 7,9 млрд - это прямая бюджетная помощь.

"В ближайшее время мы увидим большую часть, почти половину, которая будет перечислена в бюджет Украины", - уточнила дипломат. Видео дня

Она подчеркнула, что остальную сумму Киев ожидает получить до конца фискального года.

"То есть до конца октября все средства бюджетной помощи будут получены и использованы Украиной", - резюмировала Маркарова.

Помощь Украине от США

Как сообщал УНИАН, 24 апреля США выделили Украине новый пакет помощи на $1 миллиард. Это стало возможным благодаря одобрению финансирования, которое затягивалось несколько месяцев.

До этого Палата представителей одобрила законопроект о военной и финансовой помощи Украине. Общий пакет помощи Киеву предусматривает расходы американского бюджета на уровне 60,84 миллиарда долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: