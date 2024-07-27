Маркарова утверждает, что в ближайшие месяцы будет серьезное увеличение поставок оружия на фронт и ПВО для защиты украинских городов.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что самолеты F-16 будут привлечены на поле боя на войне в Украине уже в этом году.

Сейчас украинская дипломатия в Соединенных Штатах Америки работает над увеличением количества подготовки пилотов и персонала, сказала она в эфире телемарафона.

"2024 год - это год, в котором эта способность (истребители F-16 - УНИАН) будет у нас, и ее применят на поле боя. Сейчас мы работаем над стремительным увеличением количества тренировок, увеличением количества подготовки поддерживающего персонала и над приближением поставок самолетов", - заявила посол.

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Маркарова утверждает, что в ближайшие месяцы будет серьезное увеличение поставок оружия на фронт и ПВО для защиты украинских городов.

"Важна также противовоздушная помощь. Это и вопрос дополнительных установок, которые уже начали заходить: было объявление о том Patriot, который к нам попал из Германии. Мы работаем над дополнительными пятью системами, которые будут заходить. Также системы, которые были заказаны предварительно – NASAMS и другие - мы уже в ближайшее время увидим на службе в наших войсках", - добавила она.

Истребители F-16 для Украины - детали

Западные истребители F-16 помогут нашим защитникам, однако у них будут некоторые ограничения на фронте. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Говоря о сроках поставок самолетов в Украину, он сказал: "Я знаю. Но я, к сожалению, не могу об этом рассказать".

По его словам, F-16 усилят противовоздушную оборону Украины. Они позволят Киеву эффективнее противодействовать российским крылатым ракетам и метко поражать наземные цели.

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