Он будет находиться под стражей без права на залог.

Вячеслава Зинченко, подозреваемого в умышленном убийстве экс-народного депутата, языковеда Ирины Фарион арестовали на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня принял Галицкий районный суд Львова.

Такую меру пресечения просил суд избрать прокурор, аргументировав это тем, что подозреваемый может скрываться от следствия. К тому же он из Днепра и не имеет постоянного места жительства во Львове, где проводится следствие. Также есть социальный риск - его отец на фронте, поэтому не может следить за сыном. Кроме того, подозреваемый может влиять на свидетелей, умеет пользоваться оружием, знает, где его можно приобрести.

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Адвокат Зинченко Игорь Сулима настаивал на избрании для своего подзащитного меры присечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Он заявил, что в деле недостаточно доказательств, указывающих на причастность юноши к убийству.

"Не проведена ни одна экспертиза, которая бы идентифицировала моего подзащитного с лицом, о котором говорят свидетели, - сказал адвокат. - Мы даже не знаем, мог ли он психологически, окончив школу с положительной характеристикой, совершить это преступление".

Убийство Ирины Фарион - детали

19 июля во Львове стреляли в языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего юноши, который может быть причастен к убийству языковеда.

По данным следствия, парень находился во Львове 10 дней, в течение которых сменил три места жительства. Во время съема жилья и слежки за Фарион маскировался, переодевался. В день убийства, когда языковед ожидала такси, нападающий подошел к ней на расстояние не более 2-х метров. Однако сам момент убийства не попал на камеры наблюдения. Оружие, из которого, вероятно, стрелял задержанный до сих пор не нашли.

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Также правоохранители проверяют его причастность к неонацистскому движению, центр которого расположен в РФ, его связи на территории Украины и мотивы совершения этого преступления.

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