'Очень мало доказательств': адвокат подозреваемого в убийстве Фарион анонсировал апелляцию на арест

По его словам, результатом судебного заседания он не доволен и считает решение необоснованным.

Адвокат подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион Игорь Сулима планирует подавать апелляцию на решение суда об аресте своего подзащитного.

Об этом Сулима сообщил журналистам после завершения заседания в Галицком суде Львова, передает РБК-Украина. В частности, адвокат убеждает, что решение суда об аресте подозреваемого Вячеслава Зинченко было необоснованным.

"Данное решение будет обжаловано... На данный момент очень мало доказательств, говорю вам как оно есть. Будет подана апелляция", - сказал Сулима.

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Убийство Ирины Фарион - детали

19 июля во Львове стреляли в языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего юноши, который может быть причастен к убийству языковеда.

По данным следствия, парень находился во Львове 10 дней, в течение которых сменил три места жительства. Во время съема жилья и слежки за Фарион маскировался, переодевался. В день убийства, когда языковед ожидала такси, нападающий подошел к ней на расстояние не более 2-х метров. Однако сам момент убийства не попал на камеры наблюдения. Оружие, из которого, вероятно, стрелял задержанный до сих пор не нашли.

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Зинченко арестовали на 60 суток без альтернативы внесения залога.

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