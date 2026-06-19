ПВО Москвы в отчаянии: эксперты рассказали NYT, почему отлетела крышка резервуара НПЗ

Взрыв резервуара на заводе в Капотне, который широко разошелся в соцсетях, стал закономерным результатом использования ПЗРК в городской застройке.

Взрыв резервуара московского НПЗ, крышка которого подлетела высоко в воздух, стал результатом "дружественного огня". И это подчеркнуло трудности, с которыми сталкивается российская система ПВО, в условиях, когда Украина наращивает масштабы атак беспилотниками, говорится в статье The New York Times.

Издание верифицировало и при помощи экспертов проанализировало многочисленные видео из соцсетей, на которых видно мощный взрыв на нефтехранилище в Москве в четверг. Эксперты подтвердили, что взрыв был вызван не украинским беспилотником, а российской зенитной ракетой.

Лучше всего это видно в ролике, первоначально опубликованном в китайской социальной сети Douyin. На видео попали следы двух зенитных ракет, запущенных с земли. Это была попытка перехватить украинские беспилотники, пролетающие вблизи нефтеперерабатывающего завода в Капотне.

Видео дня

Судя по следу, ракета пролетела по низкой траектории к топливному резервуару, который взрывается в момент удара. Эксперты заявили, что ракета по внешнему виду соответствует снаряду, выпущенному из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), который солдаты используют для поражения приближающихся угроз.

"Видеозапись убедительно подтверждает предположение о том, что это запуск ПЗРК, судя по низкой траектории и тонкому инверсионному следу без дыма от запуска на ранних этапах полета", – заявил Майкл Кларк, британский эксперт по вопросам безопасности и профессор оборонных исследований.

Как ПВО Москвы проигрывает украинским дронам

Авторы отметили, что войны на Украине и Ближнем Востоке продемонстрировали, что защита от больших роев дешевых беспилотников является одной из самых сложных задач в современной войне. Системы ПВО старого образца, подобные тем, что защищают российскую столицу, стоят дорого. Они были разработаны для перехвата приближающихся самолетов или ракет.

"Использование таких систем против беспилотников, которые Россия, а теперь и Украина, запускают в больших количествах, никогда не предполагалось", - говорится в статье.

"Россия, вероятно, испытывает те же трудности с перехватом сотен беспилотников, что и Украина. Перехват их с помощью крупных зенитных ракет, предназначенных для перехватов боевых самолетов, очень дорог и быстро сократит запасы, поэтому необходимо искать недорогие альтернативы", – сказал профессор военной аэронавтики в Крэнфилдском университете в Англии Алистер Саддингтон.

Он сказал, что ПЗРК не обязательно являются хорошей альтернативой, отметив, что "запуск их на малой высоте в городской среде" свидетельствует об отчаянии ситуации, возможно, "в данном случае с непредвиденными последствиями".

Удар по НПЗ в Москве - больше новостей

Напомним, что 18 июня в результате атаки беспилотников на московский НПЗ были повреждены многие перерабатывающие установки. В том числе, установка по переработке нефти Euro+, введенная в эксплуатацию в 2020 году в рамках программы модернизации завода.

В Генштабе подтвердили, что после украинской атаки московский НПЗ приостановил переработку нефти на неопределенный срок. Подтверждено поражение комплексной установки переработки нефти, трех резервуаров РВС-10000 и одного резервуара РВС-30000 на территории Московского НПЗ.

Военные рассказали, что для удара по НПЗ были задействованы различные типы беспилотников, в частности "Лютый", Firepoint, "Бегемот", а также дроны-приманки. Больше всего - дронов Firepoint, поскольку они есть на вооружении почти в каждой бригаде.

Эксперт по вооружению Иван Киричевский считает, что эта атака свидетельствовала о значительных трудностях российской ПВО около Москвы. В частности потому, что она испытывает значительный дефицит различного рода вооружений.

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