В России серьезные проблемы с ПВО: эксперт высказался о последствиях удара по Москве

Он подчеркнул, что нам нужно наносить удары по их ВПК, чтобы у России не было возможности отключить Украину от электроснабжения зимой.

Россияне испытывают значительные проблемы с противовоздушной обороной (ПВО), о чем свидетельствует, в частности, удар по Москве. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал эксперт по вооружению Defense Express и военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд", участвовавший в ударе по Москве 18 июня, Иван Киричевский.

По его словам, любой российский завод ВПК - это предприятие размером с небольшой райцентр, которое создавалось в советские времена с дублированием мощностей, исходя из расчета, что если туда прилетит атомная бомба, все равно что-то останется рабочим.

Он подчеркнул, что нам нужно наносить удары по их ВПК, чтобы у России не было возможности отключить Украину от электроснабжения зимой. Киричевский отметил, что удары по ВПК противника можно расценивать как асимметричный шаг и подготовку к отключению России от электроснабжения зимой.

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Военный объяснил, что в российской столице много предприятий ВПК, которые являются привлекательными целями. Среди них - Московский машиностроительный завод, который производит зенитные ракеты для комплексов ПВО С-400, поэтому не исключено, что давление на такие объекты в ближайшее время усилится.

"Если возникнет ситуация, при которой россиянам нечем будет заряжать С-400, это будет оптимальным моментом для подготовки аэробаллистических ударов по Москве к осени", - отметил он.

Киричевский подчеркнул, что сейчас Россия испытывает существенные проблемы с ПВО:

"Даже по российским меркам у них ужасный дефицит всего… Поэтому теперь они не могут заблаговременно обнаруживать наши дроны, потому что радиолокаторы их не видят. Даже если верить заявлениям, что они успевают производить до 20 истребителей Су-35 в год, этого им не хватит".

Удары по НПЗ Москвы: что известно

Ранее Генштаб раскрыл детали ночной атаки на Москву. В частности, украинские защитники повторно нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Предыдущий удар был нанесён 16 июня.

Московский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом Москвы. Он обеспечивает значительную часть рынка топлива российской столицы, поставляет ключевые объемы бензина и более 50% дизельного топлива для региона, а также топливо для московских аэропортов.

После ударов украинских беспилотников по Московскому НПЗ местные жители начали жаловаться на "нефтяной дождь", который пошел в разных районах российской столицы. "Нефтяной дождь" пошел в Люберцах и Железнодорожном районе, людей призвали не выходить из дома без необходимости.

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