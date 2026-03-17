Дроны атаковали авиаремонтный завод в России: там могли находиться самолеты А-50, - СМИ

В Новгородской области РФ ночью 17 марта под атакой, вероятно, оказался авиационный ремонтный завод, расположенный в городе Старая Русса.

По данным телеграм-канала Exilenova+, речь идет о 123-м авиационном ремонтном заводе, который выполняет работы по ремонту, модернизации и техническому обслуживанию военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил РФ. Также он специализируется на ремонте самолетов Ил-76, Ил-78, Л-410, двигателей, воздушных винтов.

"По информации мониторинговых каналов авиации РФ, на заводе находятся два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50", – говорится в сообщении.

Официального подтверждения этой информации нет. Губернатор Новгородской области Александр Дронов около 4 часов ночи подтверждал в своем телеграм-канале работу российской ПВО.

Как сообщал ранее УНИАН, накануне ночью Москва вторую сутки подряд находилась под атакой. В соцсетях распространялись кадры, на которых вокруг Кремля якобы были развернуты мобильные огневые группы для защиты от дронов. Однако их подлинность подтвердить невозможно.

Также 16 марта в российском Ульяновске дроны впервые атаковали авиастроительный завод "Авиастар", который занимается производством и ремонтом крупных транспортных и пассажирских самолетов и является важной частью российской авиационной промышленности. Местные СМИ писали, что после отражения атаки предприятие временно приостановило работу.

14 марта Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Майкоп" в Республике Адыгея, РФ. По предварительной информации, обнародованной Генеральным штабом ВСУ, зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры.

