Силы обороны ударили по аэродрому 'Майкоп': в Генштабе раскрыли подробности

Также стали известны результаты обстрела предприятия "Кремний Эл".

Силы обороны атаковали инфраструктуру военного аэродрома"Майкоп", расположенного в Республике Адыгея, РФ. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что по предварительной информации зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры аэродрома.

Также стали известны результаты поражения предприятия военно-промышленного комплекса РФ "Кремний Эл" в Брянске. По данным Генштаба, в результате атаки был поражен основной производственный корпус, занимающийся производством интегральных микросхем для баллистических, крылатых и зенитных ракет различных типов. Также в результате удара на территории предприятия возник пожар площадью около 1000 м² с последующим разрушением крыши указанного корпуса.

Видео дня

"Также пострадало складское помещение для хранения компонентов для производства микросхем. Площадь пожара составила около 400 м². Производство на предприятии остановлено ориентировочно на 6 месяцев. Системное поражение военной инфраструктуры и предприятий ВПК противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", – добавили в Генштабе.

Удары по РФ: важные новости

Напомним, удар по заводу микроэлектроники в Брянске наносился ракетами Storm Shadow. В Генштабе отмечалось, что это предприятие является критически важным звеном в цепочке производства российского "высокоточного" вооружения.

Аналитики Defense Express отмечали, что в результате удара по этому заводу его можно считать не просто поврежденным, а даже уничтоженным. Отмечалось, что в него попало 5 крылатых ракет. И поэтому возобновление работы главного цеха без полной реконструкции маловероятно, что фактически означает вывод объекта из эксплуатации.

